Wróżka Jasmina już wie, co nas spotka w maju. Przepowiednie na miłość, pieniądze i konflikty. Dowiesz się, które znaki są optymistami

Wróżka Jasmina zgadza się ze starym przysłowiem: ,,,Nie zawsze na ziemi maj, nie zawsze ludzkiemu szczęściu raj". Jowisz, władcza planeta rozwoju i sukcesu wejdzie 11 maja do energicznego znaku Barana, opuszczając wrażliwe Ryby. Na delikatność innych nie ma specjalnie co liczyć, po prostu będzie się działo, także w polityce. Rogi Baranów bywają ostre. Wiele rzeczy zostanie zaczętych, ale mało która z nich doczeka się końca. Jowisz w Baranie oznacza, że trudno nam będzie skupić się na jednym temacie, dotyczy to również związków, bo Wenus także przejdzie do znaku Barana. Relacje, w których zabrakło namiętności, będą miały pod górkę. 25 maja do znaku Barana wejdzie wojowniczy Mars, walki na rożnych frontach staną się bardziej zacięte. Merkury w merkantylnie nastawionym Byku zapowiada, że jakieś siły na konfliktach nieźle zarabiają i przerwanie walk nie leży w ich interesie. Zostanie to wyjaśnione, ale jeszcze nie w maju. Piękny maj ma też swoje mniej urocze oblicze. Przekonaj się, która stronę ty widzisz, dowiesz się, czy jesteś optymistą, a może pesymistą

Baran (21 marzec - 20 kwietnia)

Na początku maja do znaku Barana weszła Wenus, co jest dobrą wiadomością dla nieśmiałych, ale wśród Baranów takich nie ma. Są przecież dziećmi gwałtownego Marsa. W maju tyle się dla nich zmieni, że z jeszcze większą energią zaczną walczyć o swoje i wtedy trudno będzie je pokonać. Pozostałe znaki pod wpływem takiego położenia Wenus staną się bardziej pewne siebie w sprawach miłości. Single uznają, że zadzwonił właśnie ostatni dzwonek w znalezieniu kogoś na letnie randki i mogą niestety wpaść w desperację. Baran też zacznie polować, więc kto jest z nim w związku, musi mieć go na oku. Czy jednak da się go upilnować? Barany nie będą narzekać. 6 maja w trygonie do ich patrona Marsa ustawi się Księżyc, więc wyostrzą swoją słabą raczej intuicję, mogą też zakochać się z wzajemnością. W pierwszej połowie maja Barany wspiera Słońce, które przyniesie im lepsze zdrowie. A 11 maja nastąpi wielkie bum - Jowisz wejdzie do znaku Barana. Patrz Baranie, jak ładnie rośnie twoje konto, a okazje zbiegają się do ciebie jak kurki do ziarna. Tylko nie zaśpij, chwytaj je w lot. Druga połowa maja też zapowiada się przyjemnie. Najważniejsze, że możesz pomyślnie załatwić życiową sprawę, która dotąd sprawiała ci dużo problemów. Zapowiada to sekstyl Plutona do Marsa 23 maja. A kiedy 25 maja do twojego znaku wejdzie Mars, to jakby cię na sto koni wsadzono, pooolecisz...Jeśli po drodze kogoś poturbujesz, to otrzepiesz z kurzu tę ofiarę losu i wymigasz się z kłopotów, bo masz znajomości z Jowiszem. Korzystaj, bo choć dobroczyńca Jowisz zostanie z tobą do jesieni, to w końcu nie obejrzy się i pójdzie dalej.