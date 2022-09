Wrześniowe premiery na Amazon Prime: Na to czekali wszyscy fani Władcy Pierścieni! Sprawdź propozycje na jesienne wieczory

Masz już plany na chłodne, wrześniowo-jesienne wieczory? Nie? To znakomicie się składa, ponieważ Amazon Prime przygotował dla swoich użytkowników specjalną gamę wyjątkowych premier! Już w tym miesiącu na ekrany trafi serial Władca Pierścieni, na który czeka ogromne grono fanów. To jednak nie jedyna pozycja, na którą warto zwrócić uwagę. Co nowego obejrzymy na platformie?

Wrześniowe premiery Amazon Prime - na to warto zwrócić szczególną uwagę!

The Grand Tour presents: A Scandi Flick - Kultowa trójka brytyjskich dziennikarzy motoryzacyjnych wraca na platformę Amazon z nowym materiałem. Jak zwykle można spodziewać się zwrotów akcji, czarnego humoru i wielu bardzo interesujących ujęć. Nie zabraknie oczywiście ciekawych aut, którymi będą podróżować główni bohaterzy. Są to Audi RS4 Quattro, Mitsubishi Lancer EVO oraz Subaru Impreza WRX STI. (https://namasce.pl/)

My Best Friend’s Exorcism - Jest rok 1988. Uczennice liceum Abby i Gretchen są najlepszymi przyjaciółkami od czwartej klasy. Ale po wieczornym kąpieli nago idzie fatalnie, Gretchen zaczyna zachowywać się... inaczej. Jest kapryśna. Jest rozdrażniona. A dziwaczne incydenty zdarzają się zawsze, gdy jest w pobliżu. Dochodzenie Abby prowadzi ją do kilku zaskakujących odkryć – a zanim ich historia dojdzie do przerażającego zakończenia, los Abby i Gretchen zostanie określony przez jedno pytanie: czy ich przyjaźń jest wystarczająco silna, by pokonać diabła? (https://kino.dlastudenta.pl/)