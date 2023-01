Wschód słońca w Beskidach. Gdzie się wybrać? Oto 10 najlepszych miejsc. Zobacz ZDJECIA JAK

SKRZYCZNETo najwyższy szczyt w grupie górskiej Beskidu Śląskiego. Liczy 1257 m n.p.m. Rozciąga się z niego widok m.in. Beskid Mały, Kotlinę Żywiecką czy Beskid Żywiecki. Paweł Urbaniec/FB Zobacz galerię (10 zdjęć)

Beskidy to idealne miejsce do spędzenia nie tylko rozpoczynających się ferii zimowych, ale także każdej wolnej chwili. Są blisko, większość tras nie jest zbyt wymagająca, kontakt z naturą na wyciagnięcie ręki. Nic dziwnego, że dla wielu osób wyjście na górski szlak jest gwarancją doskonałego odpoczynku od miejskiego gwaru czy trudów dnia codziennego. Kolejną wyprawę w Beskidy można sobie urozmaicić - wybrać się na przykład na wschód słońca. Dostarczy nam on dodatkowych wrażeń. W naszej galerii proponujemy miejsca, z których jest on najbardziej widowiskowy.