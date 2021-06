Wspólny bilet do Parku Śląskiego. Cały park za jeden bilet. Upoważnia on do wejścia do zoo, do skansenu, Legendii czy na Stadion Śląski

Cały Park Śląski za jeden bilet? Teraz już tak. Do parkowych kas wrócił wspólny bilet. Za jeden bilet można skorzystać z pięciu atrakcji Parku Śląskiego - Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka, Stadionu Śląskiego, Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, chorzowskiego skansenu - Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" - oraz z przejazdu kolejką linową "Elka". Bilet uprawnia do jednorazowego skorzystania z atrakcji. Ważny jest on do 30 września 2021 roku.

i kolej linowa Elka. Ze wszystkich atrakcji można skorzystać mając jeden bilet. Bilet jest ważny do 30 września tego roku. W ofercie są dwa bilety; indywidualny w cenie 130 zł oraz bilet rodzinny (2+2) w cenie 320 zł. Bilety do kupienia na stronie internetowej Parku Śląskiego - TUTAJ, w Punkcie Parkowej Informacji przy Kanale regatowym ( w czerwcu czynny od piątku do niedzieli w godz. 10.00- 20.00) oraz w obu kasach na stacjach kolei linowej Elka.

bilet rodzinny - 320 zł Bilet rodzinny do Parku Śląskiego Bilet Rodzinny upoważnia 4 osoby do jednorazowego wstępu do każdego z obiektów, przy czym uprawnienie to przysługuje osobom w ramach jednej rodziny - 2 osoby dorosłe oraz 2 dzieci (do 16. roku życia) przy jednorazowym i łącznym wejściu przez te osoby na dany obiekt. Wiek dziecka zostaje zweryfikowany na podstawie legitymacji uczniowskiej lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

