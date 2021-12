Wstrząs w kopalni Bielszowice. Ratownicy znaleźli jednego z zasypanych górników. Jest kontakt wzrokowy i słuchowy

Wstrząs w kopalni Bielszowice. Akcja ratownicza

Jak poinformował dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego do wstrząsu doszło przed godz. 9. Wszystko to dzieje się w ruchu Bielszowice. To część kopalni Ruda, która należy do Polskiej Grupy Górniczej.

AKTUALIZACJA GODZ. 20

Ratownicy nawiązali kontakt wzrokowy i głosowy z jednym z przysypanych górników - taką informację potwierdził w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej. Póki co nie wiadomo o którym z poszukiwanych od rana górników mowa - czy o 30-latku, czy o jego starszym koledze.

- My to wiemy, ale na razie nie podajemy tej informacji. Cały czas jesteśmy też w kontakcie z rodzinami górników - mówi Głogowski. Górnik z którym jest kontakt widzi światło z lamp próbujących się do niego dostać jak najszybciej ratowników. - Mówi, że jest cały obolały - potwierdza nam Głogowski. Mężczyźnie został podany za pomocą specjalnego wysięgnika koc i woda do picia.

Z drugim z poszukiwanych górników ratownicy nie mają kontaktu póki co. Odbierany jest jedynie wciąż sygnał z jego lampki. Jest w odległości ok. 10 metrów od swojego kolegi.