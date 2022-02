Wstrząs w KWK Mysłowice-Wesoła. Ranni górnicy mają liczne obrażenia, m.in. głowy i klatki piersiowej. "To doświadczeni pracownicy"

Wypadek w KWK Mysłowice-Wesoła

Do wypadku w kopalni Mysłowice-Wesoła doszło, przypomnijmy, po wstrząsie późnym wieczorem w poniedziałek, 7 lutego. Tąpnięcie odczuli mieszkańcy ościennych miast, m.in. Lędzin, Tychów, Katowic i Sosnowca.

Wstrząs miał siłę ponad 3 stopni w skali Richtera. Jak się okazało, uwięził pod ziemią trzech górników. Rozpoczęła się akcja ratownicza, która jeszcze przed północą zakończyła się sukcesem. Ratownicy dotarli do poszukiwanych górników. Jeszcze pod ziemią zostali opatrzeni przez lekarza. Wszyscy byli ranni, ale przytomni. Początkowo dwóch trafiło do szpitala w Katowicach-Ochojcu, a trzeci śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.