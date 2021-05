Wstrząs w Rydułtowach i okolicy. "Mocno zakołysało budynkami. Dawno tak nie było". Zatrzęsło w kopalni Rydułtowy. Nie ma rannych

Wiosna zagościła w Parku Kachla w Bytomiu. Mieszkańcy chętnie wybierają się na długi spacer

"Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty" - śpiewał kiedyś Marek Grechuta. W końcu do nas przyszła - można byłoby napisać. W tym roku marzec w naszym kraju nie był zbytnio ciepły. Pojawił się nawet śnieg. Na szczęście, pod koniec miesiąca pogoda się znacznie poprawiła. Jest to więc znakomita okazja, aby odwiedzić chociażby Park Kachla w Bytomiu. To idealne miejsce na długi spacer i nie tylko.