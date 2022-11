Wszystkich Świętych 2022 w liczbach. Jak wyglądał ruch na drogach w dni świąteczne? Zobaczcie Barbara Romańczuk

Obchody Wszystkich Świętych już za nami. W tym roku wypadło ono we wtorek, jednak okazało się, że kierowcy wcale nie wykorzystali tego ustawowo wolnego dnia do odwiedzania nekropolii, ponieważ zrobili to znacznie wcześniej - dokładnie w weekend przed. Jak wyglądała sytuacja na polskich drogach w tym roku w czasie Wszystkich Świętych? Yanosik sprawdził, w które dni był największy ruch.