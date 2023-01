Wybieramy Miss Studniówki 2023 w Śląskiem. Te maturzystki wyglądały przepięknie! Piękne kreacje, makijaże i fryzury. Zobaczcie sami!

Studniówka to nasz pierwszy dorosły bal w życiu. Przygotowania do niego trwają na wiele miesięcy przed. Dziewczyny umawiają wizyty u fryzjera i makijażystki, wybierają swoją wymarzoną sukienką i dbają o to by tego dnia wyglądać jak najpiękniej. Próby poloneza trwają już od początku roku szkolnego. A wszystko po to, by było to jedno z wydarzeń, które zostanie na zawsze w pamięci.