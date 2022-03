Wybitny tancerz, choreograf i reżyser. Henryk Konwiński Honorowym Obywatelem Miasta Bytomia

Podczas środowej uroczystości sam artysta, nieco prowokacyjnie podjął się samokrytyki, mówiąc: "Bywam okropny...ale tylko w dobrych intencjach". Jego dowcip, celne riposty, znane są w całym środowisku artystycznym. Skromny, ceniący przyjaźnie, zarówno te ze sceny, jak i z...wędrówki pątników do Santiago de Compostela.

Od ponad 50 lat, do dzisiaj, związany ze Śląskiem. A przygodę z Operą Śląską zaczął w 1971 roku, gdy ówczesny dyrektor bytomskiej sceny Napoleon Siess powierzył mu choreografię do sceny „Noc Walpurgii” w „Fauście” Charlesa Gounoda. I wciąż tu działa. - Jestem zaszczycony, że dołączyłem do tak znamienitych osobistości Opery Śląskiej wyróżnionych tytułem Honorowego Obywatela Miasta Bytomia, jak Tadeusz Serafin i Wiesław Ochman - mówił maestro Henryk Konwiński.