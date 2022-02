Wybór Rafako przyczyną kontroli CBA w JSW KOKS. Firmę wybrano do budowy elektrociepłowni kosztem innej. Konkurent miał nie mieć referencji Piotr Chrobok

Elektrociepłownia w Radlinie ma być wybudowana w czwartym kwartale 2022 roku. JSW KOKS

Brak wyboru przedsiębiorstwa Control Process S.A., które złożyło korzystniejszą - niższą o 13,5 miliona złotych - ofertę, miał być przyczyną kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego w JSW KOKS. Ta, przypomnijmy, do budowy elektrociepłowni w Radlinie wybrała firmę Rafako, która wprawdzie złożyła droższą ofertę, ale w przeciwieństwie do bezpośredniego konkurenta posiadała referencje. I to na tej podstawie wygrała przetarg.