Wybory Miss Śląska 2021: już niedługo rozstrzygnięcie konkursu. Która z dziewczyn wygra walkę o tytuł najpiękniejszej Ślązaczki?

Kandydatki od kilku tygodni przygotowują się do najważniejszego wieczoru, podczas konkursu, czyli gali finałowej, która odbędzie się 2 lipca w Katowicach. Przed dziewczynami nie lada wyzywanie – tego dnia będą musiały zaprezentować się, aż sześciokrotnie przed jury. Występy odbędą się w określonych strojach - sukniach wieczorowych, bieliźnie, strojach sportowych, strojach kąpielowych, eleganckich piżamach, sukniach ślubnych.

Trzeba być pewnym siebie oraz uwierzyć we własne możliwości. Jeżeli komuś zależy, to nic dla niego nie będzie przeszkodą. – tłumaczy nam Angelika Krzymień, uczestniczka.

Co mówią kandydatki o udziale w konkursie?

Spotykamy się praktycznie co tydzień w sobotę i niedzielę. Ze względu na to, że próby były czasowo ograniczone przez obostrzenia związane z COVID-19, w weekendy jesteśmy na próbach od 9 do 15. – mówi nam Angelika Krzymień, uczestniczka konkursu Miss Śląska 2021.

Abonament RTV - te osoby nie muszą go płacić. Możecie być zaskoczeni! [lista]

Uczestniczki, które biorą udział w konkursie są podzielone na dwie grupy – w pierwszej z nich biorą udział dziewczyny w wieku od 14 do 18 lat, natomiast w drugiej powyżej 18 roku życia. Kandydatki spędzają ze sobą kilka godzin dziennie podczas weekendów. Jak mówią nie czują, że są rywalkami, bardziej traktują siebie jako zawodniczki grające w jednej drużynie.

Kąpielisko Fala wraca do Parku Śląskiego. Kiedy popływamy?

Plebiscyt na Internetową Miss Śląska

W konkursie został zorganizowane także głosowanie na Internetową Miss Śląska 2021. Internauci mogą głosować na swoją ulubioną kandydatkę, wysyłając SMSa na podany numer. Dziewczyna, która otrzyma najwięcej głosów dostanie przepustkę do Ćwierćfinałów Miss Polski. Internetowa walka trwa do 1 lipca, do godziny 20.

Która z dziewczyn otrzyma „bilet” do ogólnopolskiego konkursu?

Spośród 36 kandydatek tylko 4 otrzyma przepustkę do Ćwierćfinałów Miss Polski. Będzie to: Miss i Wicemiss Śląska, Miss Nastolatek oraz Miss Śląska Internetu. Na oficjalnej stronie konkursu bardzo dużo się dzieje, dlatego po więcej informacji odsyłamy was tutaj.