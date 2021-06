Wybrano laureatów Złotego Pióra Prezydenta Jaworzna. Po raz pierwszy do konkursu mogli zgłaszać się dorośli. Nagrody przyznano w bibliotece

Złote Pióra Prezydenta Jaworzna rozdane

W Jaworznie od wielu lat organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Literacki o "Złote Pióro Prezydenta Jaworzna". W tym roku odbyła się XXV edycja. Do tej pory w konkursie mogły wziąć udział jedynie dzieci i młodzież. W tym roku to się zmieniło i do zawodów przystąpić mogli także dorośli. Do 31 marca należało przysłać tekst prozatorski lub poetycki.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział naprawdę dużo osób. Do organizatorów trafiło aż 495 praz. 93 z nich to prace mieszkańców Jaworzna. W kategorii dzieci w wieku 7-10 lat wpłynęły 32 prace, w kat. młodzież w wieku 11-14 lat - 149 prac,

w kat. młodzież w wieku 15-19 lat - 172 prace, a w kat. osoby dorosłe powyżej 19. roku życia - 142 prace. Gala finałowa konkursu odbyła się w piątek, 11 czerwca, w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy rynku. Nagrody laureatom wręczyły Ewa Sidełko-Paleczny (sekretarz miasta) oraz Monika Rejdych (dyrektor MBP w Jaworznie). Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.