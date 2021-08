Wybuch butli z gazem w Pilicy pod Zawierciem. Interweniowało LPR

Do zdarzenia doszło około godziny 19 w domu przy ulicy Niepodległości w Pilicy. - Doszło do wybuchu butli gazowej w piwnicy budynku jednorodzinnego. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została poszkodowana. Ta osoba opuściła budynek jeszcze przed przybyciem strażaków na miejsce zdarzenia. Poszkodowany to mieszkaniec Pilicy w wieku około 30 lat. Mężczyzna był poparzony w okolicach głowy, klatki piersiowej, rąk, a także poparzeniu uległy drogi oddechowe poszkodowanego - mówi asp. Grzegorz Nowak z PSP w Zawierciu.

Na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik6 z Krakowa, który przewiózł poparzoną osobę do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

W budynku doszło do eksplozji, ale nie doszło do pożaru. Uszkodzone zostały okna i drzwi. Na szczęście konstrukcja budynku nie została naruszona. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawdzeniu konstrukcji budynku. W akcji brało udział 5 zastępów straży pożarnej. Przy zdarzeniu interweniowały jednostki straży pożarnej z PSP z Zawiercia, z OSP w Pilicy i z OSP w Wierbce oraz zawierciańska policja.