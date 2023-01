Wybuch gazu w Katowicach. Abp Skworc wzywa do modlitwy po tragedii - pod gruzami zawalonego budynku zginęły dwie osoby OPRAC.: Paweł Kurczonek

Do tragicznego w skutkach wybuchu gazu doszło w Katowicach 27 stycznia. Pod gruzami zawalonego budynku zginęły dwie osoby, a kilka innych trafiło do szpitala. Metropolita katowicki, abp Wiktor Skworc, wzywa wiernych do modlitwy. Parafię w Szopienicach można również wesprzeć finansowo.