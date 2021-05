Wybuch gazu w Szczyrku. Kto jest winien śmierci 8 osób? Prokuratura przygotowuje akt oskarżenia

Wybuch gazu w Szczyrku

- Śledztwo w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku zostało zamknięte. Trwają czynności końcowe, czyli sporządzanie aktu oskarżenia. Prokurator w ciągu siedmiu dni od zamknięcia śledztwa powinien skierować do sądu akt oskarżenia. Postanowienie o zamknięciu śledztwa zostało wydanie 26 maja, czyli akt oskarżenia powinien trafić do sądu najpóźniej do 2 czerwca - poinformowała Agnieszka Michulec, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.