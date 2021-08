Wybuch gazu w Zawierciu. Prokuratura wszczęła śledztwo. Mieszkania są zrujnowane Wiktoria Żesławska

Prokuratura Rejonowa w Zawierciu wszczęła śledztwo w sprawie zdarzenia, do którego doszło w niedzielę, 15 sierpnia. W jednym z bloków przy ulicy Szymańskiego w Zawierciu doszło do wybuchu instalacji gazowej. Dwa mieszkania wciąż pozostają wyłączone z użytku. Jeszcze w niedzielę, reszta mieszkańców bezpiecznie wróciła do mieszkań.