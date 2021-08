Wybuch gazu w Zawierciu w bloku przy ul. Szymańskiego. Poszkodowanych zostało pięć osób

- W wyniku wybuchu poszkodowany został 70-letni lokator, w mieszkaniu którym doszło do wybuchu instalacji gazowej. Poszkodowana została też kobieta z sąsiedniego mieszkania. Dwie inne osoby, które udzielały pomocy, również zostały poszkodowane. Ewakuowano mieszkańców. Na miejscu pracują wszystkie służby porządkowe - przekazuje mł. asp. Marta Wnuk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

Do wybuchu instalacji gazowej doszło w mieszkaniu na drugim piętrze bloku mieszkalnego przy ul. Szymańskiego.

- Dyżurny na stanowisku kierowania otrzymał informację o wybuchu gazu ok. godz. 14.30. Do wybuchu instalacji doszło na ostatniej kondygnacji bloku. Poszkodowany został lokator, który trafił do szpitala śmigłowcem LPR z oparzeniami. Karetka zabrała sąsiadkę, która została przysypana gruzem ze ściany wewnętrznej, która się zawaliła. Kobieta trafiła do szpitala - przekazuje asp. Grzegorz Nowak, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu.