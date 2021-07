Wybuch na Sarnim Stoku w Bielsku-Białej. Jest wyrok za wysadzenie bloku. Wysoka grzywna i kara więzienia dla sprawcy

Proces rozpoczął się pod koniec lutego 2020 roku przed bielskim sądem. Był finałem głośnej sprawy, o której mówiło się w całym kraju. Chodziło o wysadzenie będącego w trakcie budowy budynku wielorodzinnego na terenie osiedla Sarni Stok w Bielsku-Białej. Do zdarzenia doszło we wtorek 17 lipca 2018 roku nad ranem. Sprawa szybko zyskała status priorytetowej, a wysadzenie budynku miano ekoterroryzmu - sprawca wysłał bowiem do mediów maile podpisane "Pocahontas" wyjaśniając swoje pobudki, a nawet opisując niektóre szczegóły zamachu.