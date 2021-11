Wybuch w kamienicy w Czuchowie. "Myślałam, że połowa domu wyleciała w powietrze". Jedna osoba trafiła do szpitala, druga na izbę wytrzeźwień

Wybuch gazu w kamienicy w Czuchowie

Na miejsce wybuchu zadysponowano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Nie było konieczności, by zabierał kogokolwiek, bo ucierpiał jeden z panów, został przewieziony do pobliskiego szpitala - mówi Wiesław Janiszewski, burmistrz Czerwionki-Leszczyn, który zaraz po wybuchu był na miejscu zdarzenia.

Mężczyzna, który ucierpiał ma ... spalone brwi, poza tym jest raczej w dobrej formie. Nic poważnego mu się nie stało. To 48-latek, który w chwili zdarzenia miał we krwi 0,7 promila alkoholu. Jego kompan - 54-latek był w gorszym stanie, bo policjanci po badaniu alkomatem stwierdzili, że we krwi ma ponad trzy promile. On nie ucierpiał w wybuchu. W skarpetkach, ledwo stojącego na nogach mężczyznę przewieziono do Izby Wytrzeźwień. - Zagrażał sam sobie - mówią nam policjanci.