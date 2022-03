Wycieczka na weekend? Pojedź na południe i zakochaj się w Cieszynie

Określenie "mały Wiedeń" to nie tylko odniesienie do architektury. W 1805 roku na pół roku miasto nad Olzą stał się tymczasową stolicą Cesarstwa Austriackiego. W obliczu wojen napoleońskich do Cieszyna przeniosły się austriacki dwór, urzędy centralne oraz ambasady. Wspomniana również we wstępie cieszyńska Wenecja nie ma bezpośrednich powiązań ze swoim włoskim odpowiednikiem. To sztuczny kanał zwany Młynówką, którego początki sięgają XVI wieku. Do dziś zachowały się tam niektóre zabudowania z XVIII i XIX wieku.

Aby zobaczyć naszą propozycję wycieczki po Cieszynie, należy zajrzeć do galerii zdjęć.