Wycieczka rowerowa Szlakiem Dawnego Pogranicza. Ta wędrówka zabierze nas przez piękne okolice Sosnowca i Mysłowic. Co zobaczymy po drodze

Sosnowiec to miasto o bogatej historii. To właśnie tutaj przebiegała w XIX wieku granica pomiędzy trzema największymi mocarstwami ówczesnej Europy: Rosji, Prus i Austro-Węgier. Upamiętnia to Trójkąt Trzech Cesarzy: miejsce, w którym według starych map stykały się granice tych państw. Jest to także częsty cel wycieczek, także rowerowych.

Przez Sosnowiec biegnie Szlak Dawnego Pogranicza – trasa rowerowa, którą z centrum miasta można dostać się do Trójkąta Trzech Cesarzy. Jest ona często uczęszczaną trasą. Na potrzeby naszej wycieczki postanowiliśmy ją jednak trochę zmodyfikować - nie trzymamy się utartej ścieżki, klucząc dookoła niej, by po drodze odwiedzić kilka ciekawych miejsc.