Wycieczki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie na weekend 08 - 09 stycznia? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 08 - 09 stycznia mamy 10 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim proponujemy na weekend 08 - 09 stycznia.

Wycieczki rowerowe po woj. śląskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 08 stycznia w woj. śląskim ma być 0°C. Nie powinno padać. W niedzielę 09 stycznia w woj. śląskim ma być 0°C.Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: niedzielno reisa Początek trasy: Wojkowice

Stopień trudności: 2

Dystans: 34,2 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 1 218 m

Suma zjazdów: 1 215 m Marcin316 poleca tę trasę rowerzystom Spokojna trasa rowerowa, w miarę możliwości omijająca drogi z intensywnym ruchem.

🚲 Trasa rowerowa: Marcowe eksploracje - dookoła Miechowic Początek trasy: Bytom

Stopień trudności: 1

Dystans: 31,66 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 83 m

Suma podjazdów: 1 110 m

Suma zjazdów: 1 128 m Rowerzystom trasę poleca Woytekw75 Dzisiaj eksploracje dookoła Miechowic - miejsca na które nigdy nie ma czasu i chociaż często się koło nich przejeżdża zatrzymać się jakoś nie po drodze.. Dzisiaj wreszcie znalazłem na to czas.

🚲 Trasa rowerowa: Przez Przegibek do Wielkiej Puszczy. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3

Dystans: 82,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 420 m

Suma podjazdów: 1 476 m

Suma zjazdów: 1 478 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Celem dzisiejszego wyjazdu była Wielka Puszcza w Beskidzie Małym. Jest to przysiółek Porąbki w dolinie potoku o tej samej nazwie. W okresie II wojny światowej w lasach otaczających Wielką Puszczę stacjonował oddział partyzancki AK "Garbnik". Wybrałem wariant dłuższy i trudniejszy, ale za to przebiegający przez przepiękne i malownicze tereny Beskidu Żywieckiego i Beskidu Małego. Jak zwykle ruszamy z Czechowic-Dziedzic dalej jedziemy przez Bielsko-Białą, Straconkę, Przełęcz Przegibek, Międzybrodzie Bialskie, Porąbkę. Półmetek trasy osiągamy w Wielkiej Puszczy. Niestety pogoda znacznie się pogorszyła i w iście "angielskich" warunkach wracam do domu. Droga powrotna prowadzi przez Targanice, Roczyny, Czaniec, Kęty, Pisarzowice, Bestwinę i Kaniów. Super trasa, szkoda tylko że pogoda trochę nie dopisała, ale mimo to gorąco polecam.

🚲 Trasa rowerowa: Jesień w Pełni Helenka-Stroszek-Doły Piekarskie Początek trasy: Zabrze

Stopień trudności: 2

Dystans: 30,66 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 102 m

Suma podjazdów: 2 077 m

Suma zjazdów: 2 103 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Jaskulaa.d Dzisiaj piękny jesienny dzień, wiec postanowiłem zaliczyć sobotnią wycieczkę rowerową. Jako cel obrałem Doły Piekarskie jadąc przez Stroszek. Pierwszy etap od Helenki do Dąbrowy Miejskiej przebiegł bezproblemowo czerwonym szlakiem rowerowym. Następnie odbiłem na zielony szlak w kierunku Stroszka. Tutaj zaczął się pierwszy zgrzyt bo można się dosyć łatwo pogubić na osiedlu (słabe oznakowanie trasy). Jadąc zielonym szlakiem dotarłem do Parku Grota skąd udałem się w kierunku Dołów Piekarskich. Przeprawa przez kompleks Dołów Piekarskich okazał się niesamowitym wyzwaniem. Wrogiem okazał się strasznie przełajowy charakter terenu, bardzo strome podjazdy, duże różnice poziomów, śliska nawierzchnia, nieprzejezdne niektóre trasy oraz oczywiście kiepskie oznakowanie (w pewnym momencie oznakowanie praktycznie znika...). Ostrzegam, że przeprawa przez Doły Piekarskie nie jest dla każdego. Po opuszczeniu Dołów wróciłem na zielony szlak i następnie odbiłem na szlak niebieski. Jadąc wzdłuż torów wróciłem do Dąbrowy Miejskiej. Oznaczenie szlaku niebieskiego na odcinku pomiędzy torami oraz Dąbrową Miejską również pozostawia bardzo wiele do życzenia. Ostatecznie wycieczkę zaliczam do udanych- jestem wykończony ale szczęśliwy;)

🚲 Trasa rowerowa: Węgierska Górka. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3

Dystans: 98,09 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 254 m

Suma podjazdów: 1 453 m

Suma zjazdów: 1 446 m Lemur36 poleca tę trasę Węgierska Górka – miejscowość, położona na zboczach Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego niedaleko Żywca. W 1939 r. wybudowane zostały tu forty obronne. Powstał rygiel obronny „Węgierska Górka”, który przez 3 dni wrześniowe odpierał bohatersko ataki 7 Bawarskiej Dywizji Piechoty. Dzięki wydarzeniom wrześniowym z 1939 roku Węgierska Górka nie tylko została odznaczona Krzyżem Grunwaldu III klasy, ale otrzymała nazwę „Westerplatte Południa”.

🚲 Trasa rowerowa: SZLAKIEM LEŚNICZÓWEK Początek trasy: Kuźnia Raciborska

Stopień trudności: 1

Dystans: 16,88 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 46 m

Suma podjazdów: 53 m

Suma zjazdów: 52 m Rowerzystom trasę poleca Mazi88

KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym jedziemy w lewo. (1) Szlak koloru CZERWONEGO prowadzi do KRASIEJOWA. Po przejechaniu około 2 km widzimy przed sobą płot z desek, na których został odciśnięty ząb czasu. (2) Jedziemy prosto przez łąki. Droga szutrowa zmienia się w asfaltową. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Dojeżdżamy do pomnika. Przeskakujemy na drugą stronę ruchliwej drogi Racibórz – Gliwice. Kierujemy się w stronę leśniczówki. Od leśniczówki prowadzi nas droga HUBERTUSOWA. Na skrzyżowaniu jedziemy w lewo. Posuwając się cały czas prosto, przejeżdżamy przed drogę prowadzącą z Rud do Raciborza. Dojeżdżamy do Leśniczówki Wildek (4). Skręcamy w lewo i szlakiem koloru czerwonego jedziemy do kolejnej Leśniczówki Krasiejów. (5) Tutaj skręcamy w prawo w ulicę RACZOKOWĄ. Droga prowadzi u podnóża wzniesienia zwanego Szlozberg.(6) Wyjeżdżamy na drodze prowadzącej z Kuźni Raciborskiej do Rud. Skręcamy w lewo. Kawałek za znakiem Kuźnia Raciborska po prawej stronie w oddali widzimy przedostatnią leśniczówkę na naszej drodze (7). Jedziemy prosto i za latarnią z reklamą skręcamy w lewo w las. Za granicą lasu po lewej stronie w oddali widzimy ostatnią leśniczówkę podczas naszej wyprawy. (8) Kierujemy się w prawo aż do skrzyżowania z ulicą Świerczewskiego, skręcamy w lewo i prosto do startu naszej wycieczki.

🚲 Trasa rowerowa: Z Gliwic na Górę św. Anny Początek trasy: Gliwice

Stopień trudności: 1

Dystans: 101,25 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 214 m

Suma podjazdów: 1 308 m

Suma zjazdów: 1 290 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Tarzan79 Całodzienna wycieczka rowerowa na Górę Św Anny. Trasa poprowadzona w większości bocznymi drogami, częściowo przez las.

🚲 Trasa rowerowa: Smutna Góra i Gamrot Początek trasy: Mysłowice

Stopień trudności: 1

Dystans: 40,23 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podjazdów: 320 m

Suma zjazdów: 320 m Shadow125 poleca tę trasę Trasa którą przejechałem jesienią 2016 roku. Warta by o niej wspomnieć ze względu na dwa ciekawe miejsca. Pierwsze to Smutna Góra

"Smutna Góra (Chełmska Góra) – wzgórze o wysokości 251 m n.p.m. znajdujące się w Chełmie Śląskim, w powiecie bieruńsko-lędzińskim w województwie śląskim.

Jesienią 1831 r. wybuchła w Chełmie epidemia cholery, która pochłonęła 218 ofiar. Ze względu na ochronę wody w studniach w gminie, umarłych nie grzebano na miejscowym cmentarzu, lecz wywożono w skrzyni z otwieranym dnem i grzebano w piaskach wschodniego zbocza wzgórza Chełm, będącego własnością kościelną. Po tragicznych wydarzeniach otrzymała nową nazwę „Smutna Góra”. W miejscu zbiorowej mogiły – cmentarza mieszkańcy Chełmu w 1831 r. wznieśli krzyż". cyt. Wikipedia.

Drugie to Brama Przejścia do III Tysiąclecia, która jest wotum wdzięczności, zbudowanym przez mieszkańców gminy dla upamiętnienia przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia.

Jechałem głównie asfaltem, ale można dotrzeć tam bocznymi drogami.

🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno czarny szlak 472 Początek trasy: Jaworzno

Stopień trudności: 2

Dystans: 49,7 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 466 m

Suma zjazdów: 1 471 m Rowerzystom trasę poleca Dominik Trasa okrężna wokół Jaworzna: PKP Jaworzno-Szczakowa – Zalew Sosina – Sosina – Grabańka – Ciężkowice – Klucz – Pogorzela – Doliska – Jeziorki – Na Prądku – Cezarówka Górna – Przedewsie – Byczyna – Groble – ośrodek Tarka – Wygoda – Jeleń – Biały Brzeg – Zalew Podłęże – Zalew Łęg – Elektrownia Jaworzno III – Os. Awaryjne – Dąbrowa Narodowa – wychodnie skalne – Długoszyn – droga do Maczek – Szczakowa-Wieś – PKP Jaworzno-Szczakowa.

80% trasy prowadzi leśnymi szlakami.Trasa łatwa do pokonania,szlak troszkę słabo oznakowany więc więc proponuje często sprawdzać mapę aby nie zjechać ze szlaku i go nie zgubić.Na trasie jest wiele tzw.parkingów dla rowerzystów ze stoliczkami i ławkami.

🚲 Trasa rowerowa: Żabie doły anno dommini 2017 Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 1

Dystans: 50,77 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 117 m

Suma podjazdów: 1 023 m

Suma zjazdów: 1 037 m Trasę dla rowerzystów poleca JIMMYtm Lekka trasa z pięknymi terenami, jakimi są Żabie doły. Uwaga po deszczu, bo w niektórych miejscach jest trochę błota. Sama trasa łatwa i niewymagająca technicznie. Częściowo prowadzi przez centrum Katowic, więc uwaga na przechodniów.

