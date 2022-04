Wycieczki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie na weekend 09 - 10 kwietnia? Pomysły na jednodniowy wypad

Ładna pogoda więc w drogę. Celem są ruiny bazy rakietowej za Tychami. Wyruszyliśmy przez Murcki, obowiązkowo wjazd na hałdę (punkt widokowy). Przez Tychy i Paprocany dojechaliśmy na miejsce. Trafiliśmy bez trudu. W pagórku była ukryta baza rakietowa. Zostały w zasadzie tylko ściany. Wewnątrz pagórka coś było bo zasypali a na górze wylany beton. Da się wejść do środka - wymaga to trochę wprawy i uwaga na głowy :). Jako, że była wczesna pora pojechaliśmy do Pszczyny. Po drodze odwiedziliśmy stary cmentarz żydowski. Potem park Pszczyński, zamek i powrót do domu. 100 pękła jak nic, ale warto było. Nawiguj

Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 101,03 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 1 644 m

Suma zjazdów: 1 644 m

Trasę rowerową mieszkańcom poleca Pana79

Mam remont łazienki więc ostatnio mało czasu na rowerowy relaks, dziś udało mi się wcześniej skończyć i postanowiłem wyruszyć w trasę. Początek trasy miał przebiegać czerwonym szlakiem rowerowym przez Kobiór do Pszczyny i z powrotem przez Studzienice, a że miałem nawet dobry czas i super mi się kręciło kilosy to pociągło mnie do Goczałkowic nad zbiornik, gdzie pogoda była iście sztormowa i tam wpadł mi pomysł do głowy żeby wykorzystać część trasy kolegi Lukasa i uderzyć przez Czechowice Dziedzice przez Brzeszcze do Rezerwatu Żubrowisko w Jankowicach, gdzie udało mi się w końcu zrobić fotkę wylegującego się Żubra.Z Jankowic już z górki przez Studzienice, Kobiór, Tychy do domku.Trasę zaliczam do udanych, mimo silnego wiatru i ciemnych chmur nad głową no i temperatura nie rozpieszczała. Polecam każdemu spragnionemu super widoków rowerzyście ;)

