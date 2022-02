Wycieczki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie na weekend 12 - 13 lutego? Pomysły na jednodniową wyprawę

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 12 - 13 lutego mamy 10 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim warto wybrać w weekend 12 - 13 lutego.

🚲 Trasa rowerowa: W kolorze niebieskim... Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1

Dystans: 99,4 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 111 m

Suma podjazdów: 1 418 m

Suma zjazdów: 1 417 m Aza poleca tę trasę Na "tapetę" obrałem dwa piesze szlaki turystyczne, oba niebieskie.

Pierwszy z nich to Katowicki Szlak Spacerowy. Początek znajduje się przy ul. Wycieczkowej (przy parkingu-zaznaczyłem na mapie) a koniec przy ogromnym dębie w lasach Murckowskich przy Hamerlii. Oba końce znalazłem :-). Jak już niestety przekonałem się niejednokrotnie oznakowanie szlaku jest miejscami szczątkowe. Przyczyn jest kilka: nowe inwestycje budowlane, odnawianie fasad budynków, wymiana latarni ulicznych, ścięte drzewa lub powalone przez wiatr itd.... Niestety nie ma komu zrobić z tym porządku i przywrócić dawny blask szlakom turystycznym.

Drugi z niebieskich szlaków to Szlak Hołdunowski. Mój początek to miejscowość Jeleń. Początku szlaku nie udało się odnaleźć ale za to koniec już tak :-) . Ten szlak wydaj mi się, że jest lepiej oznakowany. Osądźcie sami :-). 58% trasy to bezdroża.

🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż rzeki Soły i Jeziora Żywieckiego Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2

Dystans: 86,99 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 177 m

Suma podjazdów: 874 m

Suma zjazdów: 872 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Ze względu na wyjątkowo gorące i suche lato tegoż roku, postanowiliśmy naocznie sprawdzić jak wyglądają zasoby wodne w naszych okolicach. Na celownik obraliśmy rzekę Sołę oraz jeziora Międzybrodzkie i Żywieckie. Stan wód jest bardzo niski, miejscami środkiem jeziora można spacerować, a woda sięga po kostki w nogach. Trasa przebiegała przez Dankowice, Hecznarowice, Kobiernice, Międzybrodzie Bialskie i Żywieckie, Żywiec, Łodygowice, Wilkowice i Bielsko.

🚲 Trasa rowerowa: Pod Tułem. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3

Dystans: 90,16 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 337 m

Suma podjazdów: 751 m

Suma zjazdów: 759 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Celem dzisiejszej wycieczki było wzgórze Tuł.

Szczyt znajduje się w Lesznej Górnej i ma wysokość 621 m n.p.m.

Na sam szczyt nie wjeżdżałem, objechałem górę trochę niżej :), chociaż i tak nie było łatwo.

Trasa przebiega asfaltową drogą, przez malownicze tereny Goleszowa, Dzięgielowa, Lesznej Górnej i Cisownicy. Oczywiście nie można pominąć pięknego Skoczowa, ale byłem tam już tyle razy, że potraktowałem go jako kolejny punkt trasy :)

🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż granic - wersja mini :) Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1

Dystans: 37,41 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 748 m

Suma zjazdów: 760 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Zawsze marzyło mi się objechać Polskę wzdłuż jej granic. Może jeszcze kiedyś zrealizuje, to marzenie... a na razie pozostaje trasa mini. Prawie sto razy krótsza od oryginału, ale możliwa do przejechania w jeden dzień ;)

🚲 Trasa rowerowa: Popołudniowo przez cztery akweny Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2

Dystans: 78,91 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 117 m

Suma podjazdów: 1 731 m

Suma zjazdów: 1 721 m Rowerzystom trasę poleca Pana79 Ta trasa już dawno chodziła mi po głowie, a że dziś pogoda dopisała to postanowiłem ją zaliczyć.Na początek udałem się w stronę Wesołej nad kąpielisko Wesoła Fala ( pierwszy z akwenów), następnie przez Górę Kamienną w stronę Lędzin-Imielina nad Zbiornik Dziećkowice (drugi akwen) tam krótki postój na uzupełnienie płynów i batonik musli.Dalej obok Smutnej Góry przez Chełm Śląski-Stary Bieruń docieram nad Jezioro Łysina, następnie w stronę Paprocan zaliczam Jezioro Paprocańskie (czwarty akwen), z tond to już rzut beretem przez Żwaków-Wilkowyje do domku zaliczając jeszcze po drodze tradycyjne zasłużone małe piwko w barze U RICHATA. Nie wiedziałem że stuknie mi aż 80 kilosików ale warto było, polecam do przejechania każdemu zakręconemu rowerzyście ;)

🚲 Trasa rowerowa: Z Pawłowic do Pszczyny niebieskim szlakiem rowerowym.. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2

Dystans: 79,53 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 1 158 m

Suma zjazdów: 1 157 m Lemur36 poleca tę trasę Dzisiaj postanowiłem przejechać z Pawłowic do Pszczyny, niebieskim szlakiem rowerowym tzw. Plessówką. Do Pawłowic dostałem się trasą rowerową EuroVelo (R4), którą jedzie się bardzo łatwo i przyjemnie. Z Pawłowic ruszyłem Plessówką i po przejechaniu 45 km, znalazłem się w Pszczynie. Stan nawierzchni jest w miarę dobry, jedynie w Suszcu po wjeździe do lasu napotkamy krótki 500m odcinek jazdy po bezdrożu. Z połączenia dwóch tras wyszła całkiem fajna pętelka. Polecam!

