Wycieczki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie na weekend 18 - 19 grudnia? Pomysły na jednodniową wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 18 - 19 grudnia wybraliśmy 10 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim warto wybrać w weekend 18 - 19 grudnia.

Ścieżki rowerowe po woj. śląskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 grudnia w woj. śląskim ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 19 grudnia w woj. śląskim ma być od 2°C do 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. 🚲 Trasa rowerowa: Barbie powraca do Jaworzna Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 1

Dystans: 68,51 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 1 228 m

Suma zjazdów: 1 204 m Trasę dla rowerzystów poleca JIMMYtm Jedna z ostatnich upalnych niedziel i Barbie ponownie na śląskiej ziemi.

Jaworzno to wycieczka już znana, lecz tym razem z drobnymi modyfikacjami, które urozmaiciły i trochę ułatwiły wycieczkę.

Moim zdaniem ciekawa trasa. Dodatkowo była kolejna okazja by potestować rower Trek Stache 5. Tym razem z maksymalnym ciśnieniem 2,1 atmosfery w tylnym i 1,5 atm w kole przednim. Rower w stosunku do wcześniejszego ustawienia (0,5x0,5atm) zyskał na dynamice i szybkości, komfort trochę mniejszy, ale przyczepność nadal pozostała na poziomie nieosiągalnym dla rowerów konkurencji. Do tego niesamowita, bardzo krótka linia tylnych widełek, to daje wręcz obłędną szybkoskrętność i żwawość na krętych szlakach, do tego poderwanie kokpitu do lotu jest bajecznie łatwe. Mimochodem wspomnę tylko o możliwości zastosowania (dzięki hakom stranglehold) nawet 4 rodzajów kół: 29+, 29, 28 i 27,5...

Gdyby nie ten napęd srama w modelu Stache 7 na 2017 rok, to wiedział bym co kupić...

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sosnowca

🚲 Trasa rowerowa: Poznajemy perełki Lipnika.. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3

Dystans: 54,6 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 290 m

Suma podjazdów: 1 039 m

Suma zjazdów: 1 025 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Lipnik - dzielnica Bielska-Białej, która swymi korzeniami sięga końca XIII wieku. Dawniej był samodzielną wsią, założoną jako wieś książęca. Jako samodzielna gmina wiejska Lipnik funkcjonował do 1925 roku, kiedy to został przyłączony do Białej Krakowskiej, zaś w 1951 roku po połączeniu Bielska i Białej znajduje się w granicach administracyjnych tego miasta. Do atrakcji można zaliczyć kamienny Amfiteatr, zbudowany na niewielkiej polanie z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu, gdzie na opadających zboczach ulokowane zostały ławy z kamienia. Niegdyś teren ten był oświetlony, z alejkami wśród drzew stanowił centrum rekreacji, obecnie jest zarośnięty i zaniedbany. Drugą atrakcją jest zabytkowa Leśniczówka, która została wybudowana w 1884 roku, w miejscu, gdzie dawniej stał pałacyk myśliwski Habsburgów. Niestety od wielu lat ten piękny, zabytkowy obiekt ulega coraz większemu zniszczeniu. Jeszcze do niedawna można było podziwiać stylowe wnętrza, masywne dębowe podłogi i przepiękną konstrukcję dachu z ręcznie wykonanymi ćwiekami na krokwiach. Dziś pozostała tylko część tych elementów.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: Północna Jura Początek trasy: Żarki

Stopień trudności: 2

Dystans: 41,61 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 860 m

Suma zjazdów: 870 m Trasę dla rowerzystów poleca Lukpecyn Trasa nie należy do najłatwiejszych pomimo tego, że nie ma tu ani stromych, ani długich podjazdów. Jest za to mnóstwo piasku, więc trzeba mieć trochę pary w nogach. Piękne widoki wynagradzają jednak wszystkie niedogodności.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Żarek

🚲 Trasa rowerowa: Nad słoneczny Balaton. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2

Dystans: 115,28 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 286 m

Suma zjazdów: 1 283 m Lemur36 poleca tę trasę Wreszcie upalna pogoda dotarła na południe Polski. Nic tylko wskoczyć na rower i szukać zimnej wody dla ochłody. Pojechałem obadać dwa zalewy znajdujące się w Trzebini. Pierwszy to sztuczny zalew Balaton, położony w centrum miasta, w nieczynnym wyrobisku kamieniołomu,. Woda akwenu jest w pierwszej klasie czystości. Jego powierzchnia wynosi około 3 ha, a średnia głębokość około 9,5 m. Krystaliczna woda zachęca do kąpieli, jednakże minusem jest unoszący się bardzo nieprzyjemny zapach z pobliskiej rafinerii. Komfortowe warunki tylko przy sprzyjających wiatrach :) Drugi zbiornik to Zalew Chechło - jego powierzchnia liczy ok. 54 ha. Znajduje się na skraju Puszczy Dulowskiej, z dwóch stron otoczony lasami. Część zalewu jest zagospodarowana i przygotowana na przyjęcie turystów, natomiast północną część pozostawiono w stanie dzikim i jest to wspaniałe miejsce dla obserwacji ptaków, poszukiwania roślin oraz dla amatorów wędkarstwa.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: Vuelta a Wyźyna Katowicka - etap 2: górski Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2

Dystans: 34,1 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 630 m

Suma zjazdów: 624 m Oberfeldkurat poleca tę trasę rowerzystom Niezbyt długi etap, ale kilka premii górskich po drodze. Na początku niepotrzebnie jechałem po obrzeźach Mikołowa, gdyby ktoś miał ochotę przejechać się tą trasą, to sugeruję raczej jechać przez uroczy mikołowski rynek i naprawdę piękne planty.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Mikołowa

🚲 Trasa rowerowa: Rybnik--Rudy Kaplica Św. Magdaleny Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 2

Dystans: 61,7 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 347 m

Suma zjazdów: 325 m Dari37 poleca tę trasę rowerzystom Popołudniowy wyjazd do Rud zobaczyć jak po zimowej przerwie zachowała się Kapliczka Św. Magdaleny, jak widać wszystko jest w jak najlepszym porządku, po drodze kilka fotek przy naszej najpiękniejszej rzeczce z jej mieszkańcami, zachodzik słońca nad osiedlem Nowiny, i widok na EDF Rybnik.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Rybnika

🚲 Trasa rowerowa: Nikiszowiec Początek trasy: Czeladź

Stopień trudności: 1

Dystans: 20,79 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 71 m

Suma zjazdów: 74 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Dominik Początkowo było to osiedle robotnicze dla górników kopalni "Giesche" wybudowane na terenie obszaru dworskiego Gieschewald (Giszowiec) w latach 1908−1918 z inicjatywy koncernu górniczo-hutniczego Georg von Giesches Erben.

W 1960 roku Nikiszowiec wraz z Szopienicami został włączony do miasta Katowic i od tego czasu wraz z Janowem stanowi administracyjną dzielnicę miasta.

Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa osiedla w Nikiszowcu powstała według projektu Georga i Emila Zillmannów. Budowa trwała kilka lat. Pierwszy blok mieszkalny oddano do użytku w 1911 roku, a ostatni, IX blok, wybudowano w 1919 roku.

W osiedlu na powierzchni 200 000 m² wybudowano około 1000 mieszkań, ponadto park ludowy, który zajmował 44 000 m², budynek administracyjny, cechownię, łaźnię dla całej załogi kopalni "Giesche" z kotłownią, dom noclegowy z 504 łóżkami i duży kościół, następnie gospodę, placówkę policji, sklepy, pralnię i szkołę z mieszkaniami dla nauczycieli[33]. Budynek mieszkalny składał się ze 165 mieszkań; razem z podwórzem i ulicą zajmował przeciętnie 1300 m². Typowe mieszkanie w Nikiszowcu składało się z 2 pokoi z kuchnią i miało powierzchnię około 63 m².

Osiedle widziane z lotu ptaka przypomina kształtem widownię amfiteatralną ze sceną w samym centrum, którym jest plac Wyzwolenia. W skład całego kompleksu wchodzi 9 połączonych ze sobą ceglanych budynków oraz neobarokowy kościół św. Anny.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czeladzi

🚲 Trasa rowerowa: Częstochowa - na hałdę w Dźbowie Początek trasy: Częstochowa

Stopień trudności: 1

Dystans: 21,29 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 217 m

Suma zjazdów: 211 m Erytryn poleca tę trasę rowerzystom Listopadowy wypad do polskiego schronu bojowego z 1939 r oraz na hałdę po dawnej kopalni rud żelaza "Barbara"

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Częstochowy

🚲 Trasa rowerowa: Wisła Malinka/ Cieńków/ Stecówka. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3

Dystans: 120,1 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 538 m

Suma podjazdów: 905 m

Suma zjazdów: 915 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Kolejna piękna wycieczka po Beskidzie Śląskim z fantastycznym 18 kilometrowym odcinkiem specjalnym, który zaczyna się w Wiśle Malince i biegnie przez Cienków, Stecówkę i z powrotem do Wisły.

Ze względu na bardzo duże nachylenie, odcinek ten wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego i... sprawnych hamulców!

Ułatwieniem w jeździe jest asfaltowa nawierzchnia, chociaż zdarzają się też odcinki z płytami ażurowymi.

Niesamowite widoki rekompensują trudy podróży :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: Wzgórze Trzy Lipki. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1

Dystans: 31,91 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 144 m

Suma podjazdów: 675 m

Suma zjazdów: 669 m Rowerzystom trasę poleca Lemur36 Łatwa i przyjemna trasa w sam raz na rodzinny wypad poza miasto. Z Czechowic- Dz. do Mazańcowic jedziemy wzdłuż rz. Wapienicy. Stąd pozostaje nam przejechać nad drogą ekspresową i pokonać podjazd (nie długi aczkolwiek dość stromy), na wzgórze Trzy Lipki. Po osiągnięciu celu możemy odpocząć na ławeczkach, delektując się rozległymi panoramami lub aktywnie spędzić czas w siłowni na wolnym powietrzu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Większość preparatów do dezynfekcji nie spełnia kryteriów jakości