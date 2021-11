Wycieczki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie na weekend 27 - 28 listopada? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 27 - 28 listopada przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim warto wybrać w weekend 27 - 28 listopada.

Ścieżki rowerowe po woj. śląskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 27 listopada w woj. śląskim ma być od nan°C do nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 28 listopada w woj. śląskim ma być 3°C.Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 100%. 🚲 Trasa rowerowa: Tournee Barbie dookoła Katowic Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 1

Dystans: 46,32 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 115 m

Suma zjazdów: 1 139 m Rowerzystom trasę poleca JIMMYtm Plan był prosty Giszowiec - Piotrowice - Kochłowice - Chorzów - Park Śląski - Wełnowiec -Park Tysiąclecia Stary Sosnowiec - Nikiszowiec.

Niestety w okolicach Parku Śląskiego dziewczyny mi zastrajkowały i skończyło się na skrócie na Nikisz. Mimo że niepełna, trasa bardzo ciekawa, trochę podjazdów, parę zjazdów, ładny asfalt i parę kamienistych odcinków. Po wykonaniu pełnego planu, będzie bardzo ciekawą urozmaiconą pętlą w okół Katowic. Polecam wszystkim którzy mieszkają w okolicy i chcą poznać czasem nieznane bliskie okolice.

W parku Śląskim odwiedziliśmy restaurację "Willa Gardena" - niestety nie polecam. Obsługa traktuje rowerzystów jak zło konieczne, napoje bardzo drogie i w minimalnych ilościach - sok 0,2L Piwo 0,4 L - koszt 20 zł... Uwaga - w okolicy zbudowanego RABENa - objazd bez problemu przez ul Poranną - Piłsudskiego i Osiedle Myśliwskie lub ul Oświęcimską

🚲 Trasa rowerowa: Stożek na rowerze z Jablunkova Początek trasy: Wisła

Stopień trudności: 2

Dystans: 52,86 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 618 m

Suma podjazdów: 1 124 m

Suma zjazdów: 1 116 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44 Dziś samochodem ruszam Jablunkova , stamtąd zamierzam dostać się rowerem na Stożek Wielki . Nie wiem dlaczego w tym celu wybrałem Jablunkov , może chciałem go po prostu zobaczyć . W Jablunkovie znalazłem bezpłatny parking , który jednak w godzinach rannych jest zatłoczony . Trasa początkowo jest asfaltowa , potem przechodzi w szutry a podjazdy są tu wymagające . W połowie drogi opuszczam trasę rowerową i pieszym szlakiem wpycham rower na Stożek . Droga jest przyjemniejsza niż wczorajsza na Baranią . Na Stożku tłumów nie ma. Chwila wytchnienia i tą samą drogą sprowadzam rower do szlaku rowerowego . Teraz już pędzę do Jablunkowa .

🚲 Trasa rowerowa: Bulwary Straceńskie. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1

Dystans: 43,38 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 215 m

Suma podjazdów: 937 m

Suma zjazdów: 931 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Korzystając z pięknej listopadowej pogody postanowiłem przetestować nową ścieżkę rowerową na Bulwarach Straceńskich. Straconka to południowo-wschodnia dzielnica Bielska-Białej, położona w dolinie potoku Straconki, u podnóża Beskidu Małego. Tereny wzdłuż potoku idealnie nadają się do rekreacji i wypoczynku. Wreszcie zakończyły się pracę z przebudową i rozbudową bulwarów. Powstała ścieżka piesza i rowerowa, nowoczesne place zabaw dla dzieci, boiska, skate park, siłownie terenowe, wiaty grillowe i toalety.

🚲 Trasa rowerowa: Łodygowice-Meszna-Górka w Szczyrku-Szczyrk-Łodygowice Początek trasy: Bielsko-Biała

Stopień trudności: 2

Dystans: 41,71 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 703 m

Suma podjazdów: 15 090 m

Suma zjazdów: 15 105 m Trasę dla rowerzystów poleca Mateokania Start w Łodygowice przez Huciska Wilkowice, następnie Bystra Wilkowicka-Meszna. Z Mesznej na Chatę na Groniu i czarnym szlakiem w kierunku Gorki Szczyrkowskiej. Potem do centrum Szczyrku i przez Buczkowice, Rybarzowice do Łodygowic.

🚲 Trasa rowerowa: Rundka pomiędzy dwoma miastami Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1

Dystans: 35,14 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 39 m

Suma podjazdów: 667 m

Suma zjazdów: 683 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Tym razem łatwa i przyjemna przejażdżka pomiędzy Czechowicami-Dz. a Pszczyną. Głównymi punktami nawigacyjnymi były centra tych dwóch miast, a przy okazji odwiedzenie miejsc ciekawych i wartych uwagi.

🚲 Trasa rowerowa: Góra św. Anny - Moszna - Głogówek. Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 3

Dystans: 189,65 km

Czas trwania wyprawy: 17 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 266 m

Suma podjazdów: 3 144 m

🚲 Trasa rowerowa: Do ujścia Bierawki Początek trasy: Gliwice

Stopień trudności: 1

Dystans: 80,6 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 245 m

Suma zjazdów: 245 m Darkos1967 poleca tę trasę Bardzo łatwa, malownicza trasa wiodąca najpiękniejszymi zakątkami lasów pilchowickich i rudzko-raciborskich oraz przepięknymi terenami nadodrzańskimi. Po drodze napotykamy wiele miejsc gdzie można odpocząć (ławeczki, zadaszenia) miejsca gdzie można rozpalić ognisko (oczywiście za wcześniejszą zgoda nadleśnictwa).

Warte polecenia: ujście Bierawki i sama Odra,

po wybierkowy zbiornik wodny przy kopalni piasku między Dziergowicami a Kotlarnią oraz kaplica św. Magdaleny tzw. Magdalenka. Resztę sprawdźcie sami. Warto.

🚲 Trasa rowerowa: Barania Góra na rowerze Początek trasy: Wisła

Stopień trudności: 3

Dystans: 42,31 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 758 m

Suma podjazdów: 1 247 m

Suma zjazdów: 1 234 m Rowerzystom trasę poleca Kubulo Wyruszyliśmy osobno. Mama z babcią pieszo czarnym szlakiem, ja z tatą na rowerach. Wybraliśmy dłuższą trasę. Najpierw zjechaliśmy w dół obok wodospadu na Wiśle. Potem rozpoczął się długi podjazd drogą asfaltową. Gdy dojechaliśmy na Przełęcz Salmopol, zjedliśmy batony i ruszyliśmy w teren. Kamienista droga biegła na przemian w górę i w dół. Myślałem, że będziemy pierwsi w schronisku, ale zadzwoniła mama i powiedziała, że już tam są. Gdy w końcu dojechaliśmy do schroniska, mama z babcią były już na szczycie. Przy schronisku, zjedliśmy nasze zapasy pożywienia i ruszyliśmy na szczyt. Niestety, było bardzo trudno. Trzeba było iść pieszo i pchać rowery. Przez chwilę chciałem nawet zawrócić, ale spotkaliśmy mamę i babcię. Powiedziały nam, że do szczytu jest już blisko. Dlatego ruszyliśmy, dalej nawet dało się jechać. Gdy byliśmy za drewnianymi belkami, tata przebił oponę i mieliśmy przymusową przerwę. W końcu szczyt został zdobyty!. Na górze jest wieża widokowa, skąd można podziwiać ładne widoki. Potem rozpoczął się trudny zjazd po wielkich kamieniach. Czasami jechaliśmy bokiem po wystających korzeniach. Tam gdzie było najtrudniej, prowadziliśmy rowery. Od schroniska w dół było najlepiej. Długi zjazd po asfalcie. Po drodze znów spotkaliśmy mamę z babcią. Przy samochodzie tym razem pierwsi byliśmy my. Polecam wszystkim. Najlepsze są zjazdy ;)

🚲 Trasa rowerowa: Wielkanoc szlakiem Kościołów,Kapliczek i Krzyży Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 3

Dystans: 53,67 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 1 358 m

🚲 Trasa rowerowa: Będzin - Pogoria IV - Szlak Zamkowy - Siewierz - Będzin Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 2

Dystans: 51,03 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 339 m

Suma zjazdów: 1 358 m Noibasta poleca tę trasę Sobota, dlatego wyjazd spod TDZ bo ... jak wiadomo w sobotę w Będzinie "Koko Spoko Olimpiada" ;) i w okolicach placu targowego ciężko się przebić ;) (dla przyjezdnych - zaparkować równie ciężko jak się przebić ale przy TDZ również jest mały parking) Tradycyjnie wałami Przemszy na Pogorię, dalej do Trzebiesławic i stamtąd szlakiem zamkowym (czerwony) do Siewierza. Powrót nieco zmodyfikowaną trasą, zamknięcie pętli na Pogorii i do Będzina. Uwagi w waypointach :)

