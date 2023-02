Wycieczki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 11 - 12 lutego? Pomysły na jednodniową wyprawę

Zastanawiasz się nad pomysłem na trasę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Proponujemy 10 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim warto sprawdzić w weekend.

Rowerem w woj. śląskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Do Mikołowa jedzie Barbie, a wraca kotlecik :)) Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 47,3 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 859 m

Suma zjazdów: 918 m JIMMYtm poleca tę trasę rowerzystom Trasa pełna przygód i emocji. Aczkolwiek technicznie prosta i niewymagająca. Do tego urozmaicona i miła dla oka widokami. Do przejechania rowerem crossowym. Kilka bardzo miłych zjazdów po szutrze i asfalcie i o dziwo mało podjazdów. Większość trasy to szutry i mało uczęszczane lokalne dróżki. Jednak raz czy dwa przez bardziej ruchliwą drogę trzeba było przejechać.

Dzień był piękny, jednak jakieś złe siły się na nas uwzięły. A co takiego stało się po drodze? Wieśniak z widłami krzyczący MOJE POLE!!! i zabraniający przejazdu 50 metrów ścieżką. Zupełnie bez przyczyn i pomimo naszej uprzejmości, Cóż widocznie w domu pantofel, albo raczej nieudacznik, który obszczekuje wszystkich z pustej złośliwości i czujący się panem na swych włościach. Jako ciekawostkę dodam fakt, że tamtędy prowadzi żółty szlak PTTK. Niestety zmuszeni do szukania objazdu musieliśmy kawałek pola i lasku przejść z buta (100 metrów) Druga część działania złych sił to zwiększona grawitacja i przez to dwa upadki, jeden na szutrze wynikający z niedostosowania prędkości do umiejętności. Drugi na prostej drodze bez widocznej przyczyny. Tak oto Barbie poobijana niczym tytułowy kotlecik zakończyła wycieczkę. Niestety ten drugi upadek skończył się skręconym kciukiem na Izbie Przyjęć w dniu następnym. Mimo to wycieczka super i polecam wszystkim, którzy mieszkają w okolicy, zarówno Mikołowa w kierunku Katowic jak i Katowiczan chcących zobaczyć ładny rynek w Mikołowie.

🚲 Trasa rowerowa: Bohumin - Stary Jiczyn (Starý Jičín) Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 205,91 km

Czas trwania wyprawy: 18 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 300 m

Suma podjazdów: 1 386 m

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Oświęcim-Mikołów Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 108,92 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 1 192 m

Suma zjazdów: 1 195 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Pana79 Dzisiaj swoim rumakiem pojechałem do pracy trasy oczywiście nie zapisało .Po pracy umówiłem się z kumplem ,który dojechał z Siemianowic Śl. pod Galerią Szyb Wilson dalej trasa przebiegała Nikiszowiec-Mysłowice-Brzęczkowice-Brzezinka-Dziećkowice-Jazd Dziećkowice-Jazd Imielin-Jamnice-Chełm Mały-Gorzów-Broszkowice-Babice-Oświęcim-Brzezinka-Harmęże-Jedlina-Bojszowy-Cielmce-Tychy-Wilkowyje-Gniotek.Początek trasy przebiegał ruchliwą ulicą w stronę Mysłowic do Muzeum Pożarnictwa później trasą rowerową aż do zalewu Dziećkowickiego dalej polami do Chełmna Małego i ruchliwą ulicą do Oświęcimia .Tam zrobiliśmy postój na rynku, przejechaliśmy koło zamku następnie do Obozu Zagłady.Później w kierónku Brzezinki koło następnego Obozu Zagłady.A potem to już z górki przez Bojszowy -Cielmce-Tychy i Mikołów. Trasa średniej trudności godna przejechania, licznik wybił razem z tą poranną nie zapisaną trasą 115km, polecam i to jeszcze w takim towarzystwie jak ja miałem ;-)Mario dzięki za wspólne nabijanie km,super razem się jeździ :-)

🚲 Trasa rowerowa: Szlakami i nie tylko... Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 119,57 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 165 m

Suma podjazdów: 1 744 m

Suma zjazdów: 1 720 m Aza poleca tę trasę rowerzystom Traska w 80% wiedzie szlakami turystycznymi, które częściowo pokrywają się ze szlakami rowerowymi. Najtrudniejszy moment to szlak zielony przed Ciągowicami, który niestety jeszcze trochę i zniknie :-( Szlak jest zaniedbany i trudny do przebycia - około 400m. Zaznaczyłem na mapie to miejsce. Jeżeli przebrniecie ten punkt to reszta jest jak przysłowiowa bułka z masłem. Łączna wysokość podjazdów 872.09 m.

🚲 Trasa rowerowa: Trening wiosenny ścieżką edukacyjną Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 17,66 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 56 m

Suma podjazdów: 738 m

Suma zjazdów: 744 m Trasę dla rowerzystów poleca Ireneusz Tamą do Zabrzega.

Leśna ścieżka edukacyjna o długości 3,3 km, przy której ustawiono dziesięć tablic dydaktycznych i dziesięć tablic kierunkowych. Na tablicach zamieszczono informacje o roślinach i zwierzętach charakterystycznych dla tych terenów oraz wiadomości z zakresu hodowli i ochrony lasu. Ciekawostką jest występowanie w pobliżu ścieżki form ochrony przyrody: Rezerwatu przyrody ROTUZ, w którym występuje chronione torfowisko oraz obszaru NATURA 2000 "Dolina Górnej Wisły" .

Ścieżka rozpoczyna się przy bramie stadionu sportowego w Zabrzegu, a kończy przy wale zapory Jeziora Goczałkowickiego, gdzie znajduje się wiata rekreacyjna.

🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż granic - wersja mini :) Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 37,41 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 748 m

Suma zjazdów: 760 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Zawsze marzyło mi się objechać Polskę wzdłuż jej granic. Może jeszcze kiedyś zrealizuje, to marzenie... a na razie pozostaje trasa mini. Prawie sto razy krótsza od oryginału, ale możliwa do przejechania w jeden dzień ;)

🚲 Trasa rowerowa: Bunkry i krzyże pokutne Pszczyna Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 105,04 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 1 043 m

Suma zjazdów: 1 052 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lukas Dziś korzystając z wolnego dnia od pracy i wiedząc już o tym fakcie dzień wcześniej ;) zaplanowałem wyjazd w kierunku Pszczyny w celu zobaczenia schronów, bunkrów powojennych, ale wcześniej udałem się śladem Krzyży Pokutnych w Krzyżowicach i Studzionce potem dale w kierunku Pszczyny prze Wisłę Małą i Wielką z małym odskokiem nad Zalew Goczałkowicki, niestety w tych okolicach cały czas, aż do Pszczyny utrudniał mi jazdę mocno wiejący wiatr w twarz, po dotarciu do Pszczyny odwiedziłem Zamek w celu potwierdzenia w książeczce Pttk i dalej w kierunku zaplanowanych miejsc, bunkry powojenne, zaplanowane były trzy ale odszukałem dwa z nich, jednego nie odnalazłem, prawdopodobnie ślad po nim zagonił....

Dalsza jazda już w kierunku domu przez Czarków, Suszec, Żory...

Nie wspomniałem jeszcze wcześniej że w Szczejkowicach zaplanowałem również znalezienie Krzyża Pokutnego, ale niestety nie udało się, nawet po rozmowach z miejscowymi ludźmi, poinformowali mnie że był okres gdzie krzyż był odnowiony, ale niestety wandale go zniszczyli i nie pozostał po nim nawet ślad, szukałem już mimo informacji miejscowych, ale nie znalazłem...

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Zamek Będzin-Mikołów Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 67,87 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 1 840 m

Suma zjazdów: 1 864 m Pana79 poleca tę trasę Dziś miałem trochę więcej czasu i postanowiłem wybrać się w miejsce kilkukrotnie już odwiedzane prze zemnie, gdy mieszkałem jeszcze w Siemianowicach Śl. lecz nie z traseo. Z Siemianowic to rzut beretem, ale z Mikołowa to jest już co kręcić ;) Trasa jeśli chodzi o walory krajobrazowe nie zachwyca gdyż przebiega większość ruchliwymi ulicami miast, ale Zamek w Będzinie robi wrażenie polecam.Początek trasy prowadzi przez las Gniotek dalej w kierunku Podlesia-Piotrowic-Brynów-Park Tadeusza Kościuszki-Bogucice gdzie znajduje się nowo powstałe Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i międzynarodowe Centrum Kongresowe.Dalej Dąbrówka Mała-Milowice i Góra Zamkowa i piękny Zamek Będzin na jej szczycie.Mały postój uzupełnienie płynów małe co nieco na ząbek, kilka fotek i w drogę powrotną kieruję się w stronę Sosnowca(kontrola celna na granicy ;) )-Szopienic zahaczam o Zabytkowe Osiedle Robotnicze Nikiszowiec-Giszowiec-Kostuchna-Podlesie i domek :) Polecam kilku godzinną wyprawę trochę wiało więc dałem poziom średni.

🚲 Trasa rowerowa: Zapora w Tresnej Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 75,84 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 438 m

Suma podjazdów: 1 103 m

Suma zjazdów: 1 104 m Rowerzystom trasę poleca Lemur36 Celem wyprawy jest zapora w Tresnej. Trasa, ze względu na znaczne przewyższenie, nie jest łatwa. Jednakże przepiękne widoki, rekompensują nam trudy wycieczki. Rozpoczynamy w Cz.-Dz., dalej musimy pokonać niezbyt przyjazny odcinek dla rowerzystów, biegnący ulicami B.-B. Po minięciu Złotych Łanów, skręcamy na Straconkę. Stąd powoli zaczyna się podjazd na szczyt Przegibka, gdzie możemy na chwilę odsapnąć. Zjeżdżając w dół, szczególnie w początkowej fazie, ze względu na dość zniszczoną nawierzchnię, należy zachować ostrożność i rozsądek. Zjazd kończy się w Międzybrodziu Bialskim. Skręcamy w prawo i poruszamy się wzdłuż Jez. Międzybrockiego aż do Tresnej. Zapora wodna została wybudowana w latach 1960-1966. Rok później wybudowano Elektrownię Wodną Tresna. Na Jez. Żywieckim znajdują się liczne przystanie żeglarskie. W drodze powrotnej jedziemy wzdłuż Jez. Żywieckiego, kierując się na Łodygowice, Wilkowice, B.-B. i Cz.-Dz.

🚲 Trasa rowerowa: Okolice Czechowic-Dziedzic: z dołu do góry, z góry na dół Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,93 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 1 027 m

Suma zjazdów: 1 061 m Lemur36 poleca tę trasę Trasa atrakcyjna widokowo, obfitująca w krótkie podjazdy i zjazdy, a i dla miłośników szybkiej jazdy też znajdą się proste płaskie odcinki, na których możemy poczuć wiatr we włosach ;) Startujemy w Czechowicach-Dz. i kierujemy się na Kaniów, dalej przez Bestwinę dojeżdżamy do Komorowic. Tutaj robimy "nawrotkę" i czerwoną trasą rowerową pomykamy w kierunku Czechowic. Ulicą Ligocką przejeżdżamy przez krajową 1 i ponownie obieramy kierunek południowy. W Ligocie znów "nawrotka" i pędzimy do Zabrzega. Stąd już tylko kawałek do końca wycieczki.

