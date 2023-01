Wycieczki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 14 - 15 stycznia? Sprawdź proponowane szlaki

Trasy rowerowe w woj. śląskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 57,91 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 834 m

Suma zjazdów: 850 m

Trasę dla rowerzystów poleca Aza

Kolejna wyprawa i już wiem, że nie ostatnia, w poszukiwaniu szybów kopalnianych. Pogoda niezbyt łaskawa, ciągle mgła więc i zdjęcia szaro-bure. Cieszę się z odnalezienia kilku dekli po szybach, jeszcze istnieją :-) . Jak zwykle w tej okolicy napotkałem kilka kochrów. Jest ich naprawdę sporo, czytałem że około 150 sztuk i to nie jest ostateczna liczba. Wycieczka rowerowa raczej skierowana do zapaleńców poszukiwań w terenie śladów przeszłości :-) . W okolicy upadowej III niestety brak ścieżek i trzeba kilkadziesiąt metrów przebyć piechotą - latem zapewne jest to miejsce prawie nie do przebycia. I tak polecam, każdy powód jest dobry aby trochę pokręcić na rowerze :-)

Nawiguj