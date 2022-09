Wycieczki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 17 - 18 wrześniaPomysły na jednodniową wyprawę

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe po woj. śląskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Nad stawami, lasem, hałdą do Rudołtowic Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,07 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 210 m

Suma podjazdów: 999 m

Suma zjazdów: 1 019 m Ireneusz poleca tę trasę rowerzystom Do pałacu w Rudołtowicach.

Pałac o dość tajemniczej przeszłości, bowiem nie jest dzisiaj możliwe ustalenie dokładnej daty jego powstania. Historia zabytkowej budowli rozpoczęła się więc albo po wojnie trzydziestoletniej, lub też sto lat później, gdy dobra tutejsze znajdowały się w posianiu hrabiego Józefa Zborowskiego.

Pałac w stylu późnego baroku i rokoko jest obiektem murowanym, piętrowym i częściowo podpiwniczonym, przy czym jego parter jest sklepiony, a na piętrze znajdują się sufity. Na zewnątrz w przyczółku frontowym podziwiać można kartusze z herbami Jastrzębiec, po lewej stronie herb Zborowskich z XIV w. przedstawiający złotą podkowę zwróconą barkiem w dół, a między jej ramionami krzyż, a z prawej strony herb Ostoja przedstawiający dwa złote półksiężyce odwrócone od siebie i miecz srebrny ostrzem w dół, w czerwonym polu. Pałac pokrywa dach mansardowy, kryty eternitem z nowszymi lukarnami. Zachowany do dzisiaj układ wnętrz jest trzytraktowy i symetryczny. W skład rudołtowickiego zespołu wchodzi ponadto oficyna zbudowana na przełomie XVIII i XIX w. oraz pozostałości zabudowy folwarcznej, spichlerz i kuźnia. Całość otoczona jest zabytkowym parkiem krajobrazowym, założonym w II poł. XVIII w., w którym podziwiać można zabytkowe dęby, lipy i graby.

🚲 Trasa rowerowa: Terenowa Pętlana Śląsku Początek trasy: Zabrze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,95 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 949 m

Suma zjazdów: 922 m Rowerzystom trasę poleca Lukasz Fajowa pętelka w 80% po ścieżkach, szutrach i bezdrożach. Gorąco polecam.

🚲 Trasa rowerowa: Przez Jure na trzy zamki 2015/6/5 Początek trasy: Siewierz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 93,35 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 199 m

Suma podjazdów: 1 738 m

🚲 Trasa rowerowa: CZERWONY SZLAK OKRĘŻNY WOKÓŁ JAWORZNA Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,9 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 119 m

Suma podjazdów: 884 m

Suma zjazdów: 886 m Rowerzystom trasę poleca Aza Czerwony szlak okrężny wokół Jaworzna - brzmi zachęcająco ale muszę przyznać, że szlak turystyczny pieszy jako pętla nie istnieje. Są odcinki, które nadają się do poprawy, a nawet wyznaczenia nowego szlaku. Oznakowanie miejscami nie istnieje, a to które zastaniemy, nadaje się wyłącznie do poprawy. Dawno się tak nie zmęczyłem psychicznie :-) . Szlak wymaga dużej uwagi aby go nie zgubić i wcześniejszego zaopatrzenia w mapy itp. Mimo sprawdzenia szlaku wg trzech map doszedłem do wniosku, że nikt tak naprawdę nie wie, jak przebiega szlak czerwony :-). Ale w końcu udało się i jak na razie mam dosyć okolic Jaworzna :-).

Na szlaku spotkamy aż pięć tras rowerowych, które będą nam czasami towarzyszyć : czarny, niebieski, żółty, zielony i czerwony. Początek/koniec szlaku znajduje się przy dworcu PKP Jaworzno-Szczakowa - oczywiście nie znalazłem oznakowania :-(. Zaznaczyłem miejsce, które należy ominąć aby się nie zdenerwować :-) Czy poleciłbym traskę ? Teraz tak :-) bo już ją znam i bym się nie pogubił :-) . 71% traski to bezdroża.

🚲 Trasa rowerowa: Odkrywamy piękne, polskie wsie na nowo Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,41 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 836 m

Suma zjazdów: 847 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Tym razem zrobiłem małą rundkę po okolicznych wsiach na wschód od Czechowic-Dziedzic. Trasa przebiega malowniczymi bocznymi drogami, ukazując nam przepiękne wiejskie krajobrazy. Dominuje zieleń i żółć, a unoszący się zapach kwitnącego rzepaku potęguje te wspaniałe doznania. Jedziemy przez Bestwinę, Janowice, Starą Wieś, Hecznarowice do Wilamowic. Ten odcinek dostarcza największych doznań estetycznych, aczkolwiek nie należy do najłatwiejszych ze względu na pokonywane przewyższenia. Powrót już zdecydowanie spokojniejszy przez Dankowice, Beswinkę i Kaniów.

🚲 Trasa rowerowa: Brenna, a dla orłów bonus - Chata Wuja Toma. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 85,49 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 487 m

Suma podjazdów: 1 666 m

Suma zjazdów: 1 687 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Brenna to zaciszna górska miejscowość położona w dolinie rzeki Brennicy, u stóp malowniczych szczytów Beskidu Śląskiego, pomiędzy Ustroniem a Szczyrkiem. Brenna to wspaniałe miejsce na wypoczynek z dala od zgiełku miast, w otoczeniu czystej przyrody. Miejscowość zaskakuje turystów swymi urokami, licznymi ścieżkami rowerowymi i szlakami górskimi. Dojazd do Brennej jest łatwy i przyjemny po dobrych drogach i ścieżkach bez męczących podjazdów. Pierwszy etap to dojazd przez Zabrzeg, Landek, Iłownicę i Pierściec do Skoczowa. Dalej jedziemy ścieżką rowerową wzdłuż Wisły i Brennicy. Ani się obejrzymy, a już jesteśmy w centrum Brennej. Po odpoczynku mamy dwa warianty powrotu: łatwy - wracając wzdłuż śladu naszej wycieczki odwiedzając jeszcze w pobliskich Górkach Małych "Chlebową Chatę", gdzie można upiec chleb, podpłomyki albo zrobić prawdziwy biały ser według tradycyjnej receptury, lub trudny i wyczerpujący, ale piękny widokowo i obfitujący w kolejne atrakcje. Ja miałem mało dlatego bez wahania wybrałem wariant drugi :) Żółtym szlakiem pieszym przez przełęcz Karkoszczonka, pojechałem do Chaty Wuja Toma. Stąd zjechałem do Szczyrku, po drodze odwiedzając Sanktuarium Maryjne "Na Górce" i dalej przez Buczkowice, Bystrą, Bielsko wróciłem do Czechowic.

🚲 Trasa rowerowa: Żywiec Początek trasy: Bielsko-Biała

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,23 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 219 m

Suma podjazdów: 776 m

Suma zjazdów: 751 m Trasę dla rowerzystów poleca Guidoak Popołudniowa wycieczka. Pojechaliśmy na dworzec zobaczyć pociągi, no i jechał jakiś do Żywca, więc wsiedliśmy. Dojechaliśmy do Łodygowic k.Żywca i pojechaliśmy nad Jezioro Żywieckie, a potem przez Bierną, Łodygowice i Wilkowice do Bielska. W Bielsku zajechaliśmy jeszcze na bulwary w Straconce. Fajna trasa. Mały ruch aut.

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Mysłowice-Sławków-Łazy-Siewierz-Boguchwałowice Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 103,71 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 145 m

Suma podjazdów: 1 874 m

Suma zjazdów: 1 865 m Trasę dla rowerzystów poleca Pana79 Sobotni wypad z kumplami na grilla nad Zalew Przeczycko-Siewierski na działkę .Trasa przebiegała na około przez Gniotek-Podlesie-Kostuchna-Giszowiec-Mysłowice-Słupna-Brzęczkowice-Niedzieliska-Góra Piasku-Maczki-Niwa-Sławków-Okradzionów-Niegowonice-Łazy-Ciągowice-Kuźnia Sulikowska-Siewierz-Boguchwałowice.Super trasa z super kumplami na liczniku wybiło110km,przebieg trasy lasami,asfaltami ,szutrami,piaskami.Trasa raczej trudna polecam zapaleńcom rowerowym takim jak my :-)Czas przejazdu jak na pierwszy raz tym szlakiem nawet dobry miejscami pogubiliśmy się ;-)

🚲 Trasa rowerowa: Wokół akwenów Żabiego Kraju Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,05 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podjazdów: 558 m

Suma zjazdów: 575 m Ireneusz poleca tę trasę Wypad krajoznawczy po Żabim Kraju .

Żabi Kraj jest krainą położoną w niepozornym, ale bogatym przyrodniczo zakątku Śląska Cieszyńskiego, w Dolinie Górnej Wisły. Przepływająca opodal Wisła pozwoliła tu utworzyć wiele stawów hodowlanych. Duża ich liczba, a także istniejący od 1955 roku sztuczny zbiornik, zwany Jeziorem Goczałkowickim, liczne bagna i podmokłe łąki okazały się dobrym środowiskiem życiowym dla wielu gatunków ptaków i płazów. Nieformalną stolicą tej krainy jest miasteczko Strumień.

Aplikacja mobilna Ekomuzeum „Żabi Kraj” ułatwia poznanie „żywego” dziedzictwa przyrodniczego, kulturalnego i historycznego Żabiego Kraju, który obejmuje swoim zasięgiem 7 gmin należących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”: Chybie, Dębowiec, Strumień, Skoczów, Zebrzydowice (powiat cieszyński), Goczałkowice-Zdrój oraz Pawłowice (powiat pszczyński). Obszar objęty działaniem LGR już od XV wieku związany jest z rybactwem stawowym, a gatunkiem dominującym w hodowli od lat był i nadal jest karp. Doskonałe walory naturalne, unikatowe zasoby wodne, atrakcje turystyczne, liczne zabytki oraz dogodne położenie, sprawiają że obszar „Żabiego Kraju” jest jedną z perełek Polski południowej.

