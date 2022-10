Wycieczki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 22 - 23 październikaPomysły na jednodniową wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. śląskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Pierściec, u św. Mikołaja Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 49,36 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podjazdów: 1 059 m

Suma zjazdów: 1 089 m Trasę dla rowerzystów poleca Ireneusz Słowo „pierść” oznaczało w języku staropolskim „grudę urodzajnej ziemi”. Miejscowość o tej nazwie powstała w dolinie Wisły prawdopodobnie już w czasach średniowiecza. Jednak pierwsze pewne wiadomości o niej posiadamy dopiero z wieku XVI. Istniał tu już wówczas drewniany kościółek. W 1616 roku osada spłonęła – z pożogi ocalała jedynie figura św. Mikołaja. To zdarzenie zaważyło na historii miejscowości. Kościół odbudowali protestanci i – co niezwykłe w ich przypadku – poświęcili go św. Mikołajowi. Katolicy przejęli kościół na początku XVIII wieku. W tym samym stuleciu utworzono w Pierśćcu lokalię, czyli samodzielny ośrodek duszpasterski. Ponieważ popularność pielgrzymek do tego miejsca rosła z roku na rok, w latach 1887-1889 stanął we wsi nowy, murowany kościół; rozbudowano go sto lat później. Jest to budowla nawiązująca do neoklasycyzmu prostokątną nawą i półkoliście zamkniętym prezbiterium oraz wieżą, zwieńczoną ostrosłupowym hełmem. Najważniejszym przedmiotem w kościele jest umieszczona w ołtarzu głównym figura św. Mikołaja. Pochodzi ona z XVI wieku, ma 60 cm wysokości; w okresie wojen religijnych została pozbawiona rąk i nóg. Utarła się tradycja, że figurę ubiera się w szaty odpowiednie dla czasu w roku liturgicznym. W ołtarzu umieszczono także relikwie świętego, które w 1964 roku przywiózł z Bari kardynał Bolesław Kominek. Najgorętszy okres pielgrzymek wypada, naturalnie, w grudniu. Drugi odpust jest w niedzielę przed świętem znalezienia relikwii św. Mikołaja (czerwiec). Tradycyjnie przybywa tutaj piesza pielgrzymka z Chybia. Wierni proszą o zdrowie dotykając figury chusteczkami chorych. Święty Mikołaj z Pierśćca doczekał się też legendy w wersji literackiej. W 1938 roku napisała ją Zofia Kossak.

🚲 Trasa rowerowa: Hrobacza Łąka. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 61,66 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 589 m

Suma podjazdów: 1 289 m

Suma zjazdów: 1 282 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Piękne lato tej jesieni zachęciło mnie do zdobycia Hrobaczej Łąki - jednego z wyższych szczytów zachodniej części Beskidu Małego. Na szczycie stoi 35-metrowy Krzyż Trzeciego Tysiąclecia, który po zmroku jest oświetlony. Znajduje się tutaj także schronisko turystyczne powstałe w 1935 r. Pierwsza połowa trasy jest łatwa i przyjemna, niczym jesienny spacerek. Jedziemy przez Bestwinkę, Dankowice, Wilamowice, Hecznarowice, Kobiernice, Porąbkę. W Żarnówce Dużej skręcamy w prawo i zaczynamy zabawę! Czterokilometrowy, stromy podjazd doprowadzi nas do celu podróży. Średnie nachylenie wynosi 12%, miejscami dochodząc do 22%. Droga powrotna prowadzi przez przełęcz U Panienki, Lipnik, Bielsko-B. i Komorowice.

🚲 Trasa rowerowa: Barbie na Trójstyku vel Trójkącie Trzech Cesarzy... i nie tylko Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,66 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podjazdów: 847 m

Suma zjazdów: 855 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca JIMMYtm Dziś lightowo, Trójstyk czyli inaczej Trójkąt Trzech Cesarzy. Miejsce gdzie na ponad 100 lat Polska zniknęła z map świata. Miejsce gdzie podczas rozbiorów polski stykały się trzy państwa które się do tego przyczyniły.

Jako ciekawostka: Obecnie pomnik ma inną wymowę niż przed 2007. Wcześniej informował jaki region do kogo należał na przestrzeni dziejów. Jakie państwa zagrażały i zajmowały ten teren. Przypominał jak burzliwe są dzieje tej części europy.

Dziś tylko enigmatyczny tekst o dawnym podziale europy.

Moim zdaniem fałszuje to historię tych ziem i przodków na niej żyjących. W dodanych zdjęciach dwie różne wersje pomnika na trójstyku, Która Waszym zdaniem prawdziwsza?

Sama trasa od Giszowca, aż do Elektrowni Jaworzno to asfalt, potem do ul. Orląt Lwowskich w Mysłowicach, piękna widokowo ścieżka z dala od cywilizacji, dalej już różnie, trochę asfaltu trochę szutrów. Same tereny Stawów Hubertus godne polecenia jako miejsce odpoczynku,

Oczywiście nie zabrakło pysznego jedzenia na 3 stawach i deseru na Nikiszu.

