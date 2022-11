Wycieczki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 26 - 27 listopadaPomysły na jednodniową wyprawę

Rozważasz trasę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim proponujemy na weekend.

Trasy rowerowe po woj. śląskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Jura z ośmiolatkiem - dzień 2 Początek trasy: Żarki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,11 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 84 m

Suma podjazdów: 359 m

Suma zjazdów: 370 m Rowerzystom trasę poleca Arturooo Dzień drugi: morze łez…

Siedlec – Mirów – Bobolice – Podlesice: 26 km Najpierw syn upuszcza na betonowy krawężnik GPS, który rejestruje naszą trasę. Na wyświetlaczu pojawia się mała plamka. Sprawdzam go: na szczęście działa! Potem chcąc wyjechać spod szkoły razem ze spotkaną grupą rowerzystów, syn zahacza kierownicą o bramę i…gleba na całego. W skrócie: rana – płacz – dezynfekcja – płacz – opatrunek – płacz – jedziemy dalej. W miarę kręcenia pedałami płacz stopniowo ustaje…Dojeżdżamy do Bramy Twardowskiego, gdzie stoi tablica opisująca legendę o Twardowskim. Syn słucha z zainteresowaniem, gdy ją czytam i zapomina o bólu. Dalej jedziemy świetną szutrową ścieżką rowerową wśród skał do zamku ruin Ostrężnik. Po zamku wiele nie zostało. Żeby się o tym przekonać, trzeba jednak wspiąć się na wysoką skałę. U dołu w skale tej znajduje się mogąca pomieścić kilka osób jaskinia. Stąd jedziemy przez Trześniów do Łutowa, gdzie na skałach spotykamy pierwszych wspinaczy. Wczoraj nieźle spiekło nas słońce Niestety, w żadnym sklepie po drodze nie ma kremu z filtrem. Gdy dojeżdżamy do Mirowa – znajduję wreszcie krem, zjadamy obiad i oglądamy przyjemne ruiny zamku. Za Mirowem podążamy kamienistą drogą w stronę Bobolic. Gdy widzę naprawiającego dętkę rowerzystę, żartuję mówiąc: „O! Robota!”. Kilometr dalej sam łapię gumę… A więc…robota. Chcąc mieć to za sobą, zrobiłem to tak szybko jak umiałem. Gdy napompowałem koło, okazało się że…w środku zostawiłem łyżkę do ściągania opon! Niczym w historii o chirurgu, który zaszył skalpel w brzuchu pacjenta. Tak więc…znowu robota. Wtedy nadjeżdża spotkany wcześniej biker, uśmiechamy się i rzuca: ”Witamy w klubie!”. Nie mogę powstrzymać śmiechu. Ale…wcale mi nie do śmiechu. Przy kolejnym pompowaniu uszkadzam pompkę. Co prawda jeżdżą tu rowerzyści, ale jakoś nikt nie ma pompki…I tak mija półtorej godziny. Syn się martwi i widzę, że spod ciemnych okularów wypływają mu łzy…Męcząc się strasznie, udaje mi się w końcu moją pompką dobić takie ciśnienie, by ostrożnie jechać dalej. Ruszamy. Na kamieniach decyduję się prowadzić rower, by nie było powtórki. Zamek w Bobolicach zrobił na nas spore wrażenie. Przede wszystkim tym, że jest odbudowywany. Gdy byłem tu ostatni raz – z zarośli sterczały kikuty ścian. Teraz: kilka pięter, okna, wieża, dach. Niektórym skojarzy się może z Disneylandem – nie będę jednak rozstrzygał co lepsze: kamienie w chaszczach, czy zamek… Gdy dojeżdżamy do Podlesic, rozbijamy namiot na campingu (16 zł), bierzemy prysznic i stawiam na kuchence wodę na herbatę. Podczas wygłupów syn kopnął rondel z gotującą się wodą, ta się wylewa i słyszę RYK! Szybko biorę butelkę z zimną wodą i wylewam ją na nogę syna. Zaczynam ją oglądać i okazuje się że…nie ma nawet śladu oparzenia. Na szczęście woda wylała się w przeciwną stronę, a syn wyje tylko dlatego, że się przestraszył. Uff…Czuję jak schodzi ze mnie powietrze. Dla pewności opryskujemy nogę Oxycortem, jemy wczesną kolację i gdy przerażenie znika na dobre – pieszo wybieramy się na górę Zborów. Widok ze szczytu jest niesamowity. Oglądamy skąd dzisiaj przyjechaliśmy i dokąd pojedziemy jutro. Gdy wieczorne słońce oświetla skały pomarańczowym blaskiem, schodzimy na dół. W śpiworach razem stwierdzamy, że wykorzystaliśmy dziś już cały zapas pecha, a od jutra będą już same pozytywne doznania.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Żarek

🚲 Trasa rowerowa: Zatopiona wieś - Zarzecze Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 55,71 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 1 034 m

Suma zjazdów: 1 015 m Rowerzystom trasę poleca Lemur36 Dzisiejsza trasa prowadzi do Zarzecza. Jeszcze 63 lata temu wieś miała ponad 3 tys. mieszkańców. W 1954 roku zostali wysiedleni, a Zarzecze zalano wodą, która dziś trafia do kranów w naszych domach. W miejscu wsi wybudowano bowiem zbiornik goczałkowicki wraz ze stacją uzdatniania wody. Tym właśnie sposobem moja babcia i ojciec trafili do Czechowic-Dziedzic :) W Zarzeczu był cmentarz, przy którego przenoszeniu pracowali więźniowie, po latach okazało się, że cmentarzysko nie zostało należycie uprzątnięte. Dochodziło do sytuacji, że dzieci na brzegu jeziora kopały czaszki jak piłki. Wówczas podjęto decyzję o zabetonowaniu dna jeziora.Trasa pomiędzy Landekiem i Chybiem przebiega przez Aleję Dębową, która ze względu na duży ruch i brak poboczy jest dość niebezpieczna. Newralgiczny odcinek można ominąć czerwonym szlakiem rowerowym, biegnącym między Iłownicą, Zaborzem i Mnichem.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: Wokół Jeziora Żywieckiego Początek trasy: Bielsko-Biała

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 69,09 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 608 m

Suma podjazdów: 1 957 m

Suma zjazdów: 1 969 m Aza poleca tę trasę Tym razem traska z rodzaju trudnych. Górki większe to i wyzwania urosły :-). Plan to okrążenie jeziora Żywieckiego po drodze zaliczając parę górek :-). Początek traski to Lipnik - dzielnica Bielska Białej. Stąd szutrową drogą docieramy do asfaltu i odnajdujemy początek czarnego szlaku turystycznego i z nim dotrzemy na Przełęcz Przegibek. Zmieniamy szlak na kolor niebieski i pniemy się w górę aż dotrzemy do szczytu Magurka. Nadal pilnujemy niebieskiego szlaku turystycznego aż dotrzemy do zapory w Tresnej. Uwaga na zjazd niebieskim szlakiem. Od szczytu Suchy Wierch szlak jest zniszczony przez zrywkę drzewa i wymaga bardzo dużej koncentracji aby nie zaliczyć wywrotki. Od zapory zaczynamy realizację głównego planu czyli okrążanie jeziora. Oczywiście należy zaliczyć miasto Żywiec z jego pięknymi zabytkami a następnie kontynuujemy dalsze okrążanie :-). W pobliżu zapory szukamy zielonego szlaku turystycznego, którym rozpoczniemy wspinaczkę. Niestety zielony szlak również dał mi się we znaki :-) Zaznaczyłem na mapie miejsce od którego są prowadzone prace leśne i teren wygląda jak po cyklonie :-). Wraz ze szlakiem wyjeżdżamy na asfalt ( trochę go będzie ). Dopiero w Wilkowicach mijając szpital kolejowy napotkamy po prawej stronie czarny szlak turystyczny. I tutaj popełniłem mały błąd, zgubiłem szlak i musiałem improwizować ale na szczęście było po czym jechać :-). Teraz już tylko Straconka i kierunek Lipnik do punktu startu. 55% to bezdroża.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Bielska-Białej

🚲 Trasa rowerowa: Nad zalewem Łęg wiosny szukałem Początek trasy: Mysłowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,29 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 207 m

Suma zjazdów: 211 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Shadow125 Dzisiaj ładne słoneczko, więc postanowiłem poszukać wiosny. Jako że najbardziej lubię okoliczne lasy, wybór padł na Jaworzno i zalew Łęg. Trasa spokojna. Trzeba niestety dojechać i wrócić ulicami, ale na miejscu tylko żałować, że nie ma więcej czasu. Wiosnę znalazłem oczywiście.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Mysłowic

🚲 Trasa rowerowa: Trasa rowerowa Strumień-Jaworze (192 C). Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 162 m

Suma podjazdów: 914 m

Suma zjazdów: 937 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 W końcu pogoda eksplodowała, więc i ja ruszyłem z kopyta. Przejechałem trasę rowerową ze Strumienia do Jaworza. Oznakowana jest numer 192 C, kolorem czerwonym i przebiega przez: Strumień – Zabłocie – Czuchów – Jajostok – Cieszyńskie – Zaborze – Opitów – Porębiską – Iłownicę – Kępę – Rudzicę – Małą Rudzicę – Laryszówkę – Jasienicę – Spaloną – Nałęże (Jaworze). Ja pokonałem trasę w odwrotnym kierunku. Aby dostać się do Jaworza pojechałem sprawdzoną już trasą przez Ligotę, Międzyrzecze Dolne i Górne, Farzynę. Przed ruszeniem trasą 192C, zażyłem jeszcze inhalacji solankowej przy tężni w Jaworzu i w drogę... Trasa jest łatwa i przyjemna, piękna krajobrazowo dlatego ani się obejrzymy a już pokonamy 23 kilometrowy odcinek i znajdziemy się w Strumieniu. Tutaj atrakcją jest rynek i park miejski, gdzie o tej porze roku przepięknie kwitną tulipany. Droga powrotna przez Chybie, Landek, Miliardowice i Zabrzeg.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: Takie tam kręcenie Początek trasy: Tychy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 82,97 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podjazdów: 1 478 m

Suma zjazdów: 1 559 m Rowerzystom trasę poleca Pana79 Dzisiaj postanowiłem pojechać w dawno nie odwiedzane prze zemnie okolice, a że pogoda dopisała to wyszła mi całkiem fajna pętelka.Start to tradycyjnie Gniotek z którego udaję się w kierunku Wyr z skąd prowadzi niebieski szlak rowerowy przez Palowice aż do Żor koło stawów Gichta i Garbocz. Tam skręciłem w zielony szlak rowerowy prowadzący do Rybnika, przed samym Rybnikiem odbiłem na czerwony szlak prowadzący do miejscowości Przegędza tam zaczyna się czarny szlak, który prowadzi przez Leszczyny gdzie natchnąłem się na fajny bar gdzie odbywało się zakończenie sezonu rowerowego, następnie odbiłem na zielony szlak przez Czuchów przed Ornontowicami wbiłem na niebieski szlak który doprowadził mnie do Chudowa. Tam małe zamkowe i dalej niebieskim szlakiem do Mikołowa i do domku. Trasę zaliczam do bardzo udanych dopisała i pogoda i forma. Polecam do przejechania każdemu spragnionemu przyrody rowerzyście.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Tychów

🚲 Trasa rowerowa: Z wizytą u Mieszka i Przemka Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 80,03 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podjazdów: 1 207 m

Suma zjazdów: 1 216 m Rowerzystom trasę poleca Lemur36 Mieszko i Przemko to pomniki przyrody - kilkusetletnie dęby rosnące w Kończycach Wielkich. Mieszko ma około 700 lat i jest najstarszym dębem na Śląsku, jednym z najstarszych w Polsce, pozostałością po istniejącej tu przed wiekami puszczy. To nie jedyna atrakcja dzisiejszej wycieczki. Inne ciekawe miejsca warte zobaczenia to: przystań jachtowa w Wiśle Wielkiej; park i zabytkowa Starówka w Strumieniu; Zamek w Kończycach Małych, zwany Cieszyńskim Wawelem z XIV w.; Folwark Karłowiec; Pałac w Kończycach Wielkich: barokowo-klasycystyczny z przełomu XVII i XVIII w.; drewniany kościół pw. Św. Michała Archanioła z 1774 r.; tężnia solankowa w Dębowcu. Trasa w 99.5% przebiega po asfaltowych drogach, dlatego szybko i komfortowo pokonamy cały dystans bez względu na warunki atmosferyczne.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: CZERWONY SZLAK OKRĘŻNY WOKÓŁ JAWORZNA Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,9 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 119 m

Suma podjazdów: 884 m

Suma zjazdów: 886 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Aza Czerwony szlak okrężny wokół Jaworzna - brzmi zachęcająco ale muszę przyznać, że szlak turystyczny pieszy jako pętla nie istnieje. Są odcinki, które nadają się do poprawy, a nawet wyznaczenia nowego szlaku. Oznakowanie miejscami nie istnieje, a to które zastaniemy, nadaje się wyłącznie do poprawy. Dawno się tak nie zmęczyłem psychicznie :-) . Szlak wymaga dużej uwagi aby go nie zgubić i wcześniejszego zaopatrzenia w mapy itp. Mimo sprawdzenia szlaku wg trzech map doszedłem do wniosku, że nikt tak naprawdę nie wie, jak przebiega szlak czerwony :-). Ale w końcu udało się i jak na razie mam dosyć okolic Jaworzna :-).

Na szlaku spotkamy aż pięć tras rowerowych, które będą nam czasami towarzyszyć : czarny, niebieski, żółty, zielony i czerwony. Początek/koniec szlaku znajduje się przy dworcu PKP Jaworzno-Szczakowa - oczywiście nie znalazłem oznakowania :-(. Zaznaczyłem miejsce, które należy ominąć aby się nie zdenerwować :-) Czy poleciłbym traskę ? Teraz tak :-) bo już ją znam i bym się nie pogubił :-) . 71% traski to bezdroża.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Będzina

🚲 Trasa rowerowa: Terenowa Pętlana Śląsku Początek trasy: Zabrze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,95 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 949 m

Suma zjazdów: 922 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lukasz Fajowa pętelka w 80% po ścieżkach, szutrach i bezdrożach. Gorąco polecam.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Zabrza

🚲 Trasa rowerowa: Spontanicznie do Kumpla Marka Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,66 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 2 166 m

Suma zjazdów: 2 171 m Pana79 poleca tę trasę rowerzystom Dzisiaj pogoda nawet spoko tylko trochę wiało, postanowiłem wybrać się w stronę Muchowca, a że nawet fajnie mi się nabijało kilosy to postanowiłem zahaczyć o Siemianowice Sląskie i odwiedzić kumpla i jego rodzinkę.Szybka męska spontaniczna decyzja kolegi i postanowił część trasy powrotnej pokonać ze mną po wypiciu gorącej kawki zrobionej przez koleżankę Klaudię wskoczyliśmy na rumaki i skierowaliśmy się w stronę Parku śląskiego i dalej w kierunku Witosa tam nawet czas był sprzyjający więc postanowiłem zahaczyć z kumplem o Kochłowice i zobaczyć Średniowieczny Gródek cel wyprawy kolegi. Tam krótki postój i rozstanie z kolegą on w kierunku Siemianowic, a ja w kierunku Mikołowa. Mario dzięki za wspólna część trasy i że mnie tam wyciągałeś ! Przebieg trasy to Gniotek-Podlesie-Kostuchna-Muchowiec-Zawodzie-Siemianowice Śląskie-Park Śląski-Kochłowice-Jamna-Gniotek.Trasa dosyć przyjemna polecam na dłuższy wypadzik :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Mikołowa

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!