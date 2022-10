Wycieczki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 29 - 30 październikaPodpowiedzi jednodniowych wypraw

Rozważasz wycieczkę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe po woj. śląskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem bielskich murali. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,68 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 127 m

Suma podjazdów: 802 m

Suma zjazdów: 799 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Murale, to rodzaj dzieła dekoracyjnego malarstwa ściennego. Coraz częściej możemy zobaczyć je na ścianach budynków w dużych miastach. Bielskie murale usytuowane są na prywatnych kamienicach, wieżowcu, budynkach użyteczności publicznej oraz na murach, czy ścianie oporowej przy ul. Partyzantów. Powstał przewodnik, który umożliwia zapoznanie się z pracami, ich autorami i lokalizacją. Przewodnik „Bielsko-Biała. Murale” jest bezpłatny. Można otrzymać go w Galerii Bielskiej BWA i w Punkcie Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej. Ja zaś postanowiłem przejechać szlak rowerem i uważam, że jest to ciekawa propozycja trasy na niedzielną wycieczkę. Polecam!

🚲 Trasa rowerowa: Kozy i okolice. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 53,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 317 m

Suma podjazdów: 601 m

Suma zjazdów: 609 m Lemur36 poleca tę trasę Bardzo przyjemna i ciekawa trasa do wsi Kozy, która jest największą pod względem liczby ludności wsią Polski.

Do największych atrakcji należą: neoklasycystyczny pałac Czeczów, pochodzący z XVIII wieku, ponad 200-letni platan znajdujący się w parku pałacowym, kościół z początku XX wieku i nieczynny kamieniołom powstały w 1910 roku.

Trasę oznaczyłem jako trudną ze względu na bardzo wyczerpujący podjazd do kamieniołomu. Do samej wsi jedzie się łatwo i przyjemnie.

Polecam!

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów- Zbiornik Dziećkowice - Mikołów Początek trasy: Tychy

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 90,59 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 119 m

Suma podjazdów: 1 355 m

Suma zjazdów: 1 379 m Pana79 poleca tę trasę rowerzystom Sobotnia trasa najpierw przez lasy murckowskie na katowicki Janów do kumpla załatwić sprawę, przy okazji załapałem się na pysznego krupnioka z grilla zrobił się z tego ponad godzinny postój. Po odpoczynku postanowiłem przebić się jakoś przez lasy w kierunku Bhrzęczkowic następnie wzdłuż autostrady A4 przez Jazd Dziećkowice - Jazd Imielin docieram do Zbiornika Dziećkowice tu kilka fotek uzupełnienie płynów i odbijam w kierunku Lędzin przez Jamnice - Wioski ląduje koło KWK Ziemowit fotka i dalej korbuję do Bierunia ląduje na rynku i dalej przez Świerzyniec lasy Pszczyńskie dojeżdżam do jeziora Paprocańskiego i tu to już kilka kilosów przez Żwaków - Wilkowyje gdzie robię sobie ostatni krótki postój przed małymi wzniesieniami docieram do domu.Trasa mimo dystansu dosyć przyjemna kilka ciekawych miejsc po drodze, trochę chwilami duszno jak słoneczko wyszło zza chmur, ale warto było ;)

🚲 Trasa rowerowa: Stare Bielsko w pięknej, jesiennej oprawie. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,66 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 171 m

Suma podjazdów: 831 m

Suma zjazdów: 823 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Korzystając z pięknej, słonecznej pogody wybrałem się ponownie w rejon Starego Bielska i Aleksandrowic, aby sprawdzić czy jesień przybrała już swoje wspaniałe barwy. Trasa przebiega w nowym wariancie, biegnąc zarówno głównymi drogami jak i ścieżkami rowerowymi. Pomimo że dystans do przejechania nie jest długi, to suma podjazdów wynosi 500m i dlatego oceniam ją na średni stopień trudności. Trochę wysiłku rekompensują wspaniałe widoki i piękny jesienny klimat.

🚲 Trasa rowerowa: Popołudniowe kręcenie po przemysłowych terenach Śląska i nie tylko Początek trasy: Tychy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 79,87 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 2 561 m

Suma zjazdów: 2 563 m Pana79 poleca tę trasę Popołudniowa traska po przemysłowych terenach Śląska i nie tylko. Na początek kieruję się w stronę Mąkołowca i Wesołej, gdzie znajduje się kopalnia węgla kamiennego Wesoła. Następnie przez Kosztowy i Brzezinkę docieram do Jaworzna koło Elektrowni Jaworzno III, później przez Jazd Dziećkowice-Jazd Imielin dojeżdżam do Zbiornika Dziećkowice. Stąd przez Jamnice-Wioski dotarłem do Lędzin koło kopalni węgla kamiennego Ziemowit. Kilka fotek i dalej przez Bieruń, koło Fiat Chrysler Automobiles Poland - Cielmice, do Jeziora Paprocańskiego - tu to już z górki ;). Przez Żwaków-Wilkowyje dotarłem do domku. Trasa z przewagą asfaltu i trochę lasu, łatwa i przyjemna, polecam każdemu. :)

🚲 Trasa rowerowa: Przez Jure na trzy zamki 2015/6/5 Początek trasy: Siewierz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 93,35 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 199 m

Suma podjazdów: 1 738 m

🚲 Trasa rowerowa: Pierwszy dzień wiosny Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,82 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 422 m

Suma zjazdów: 1 428 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Pana79 Pierwsze 5 km jechałem w towarzystwie żonki , ona biegła ja jechałem.Później zawróciłem w poszukiwaniu nowych tras i wiosny.Trasa wiodła 95% szlakami rowerow, jej przebieg to Gniotek-Wyry-Gostyń-Zgoń-Kobiór-Paprocany-Żwaków-Wilkowyje-Gniotek.Trasa szczególnie w lasach kobiórskich bardzo malownicza,polecam na rodzinne wypady.Dzisiejsze wskazanie licznika to 54km.

🚲 Trasa rowerowa: Kwadratura koła :-) Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 137,85 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 1 590 m

Suma zjazdów: 1 589 m Aza poleca tę trasę rowerzystom Traska urozmaicona, każdy znajdzie coś dla siebie. 59% trasy jest bez asfaltu. Można nacieszyć się jazdą po lasach i bezdrożach, na asfalcie również się przejechać :-) .

Po drodze zaznaczyłem wiele tras rowerowych, które napotkamy. Z roku na rok szlaków przybywa i to jest wspaniałe. Przypominam sobie przejażdżki sprzed 20 lat, kiedy jeździło się z mapą, żeby się nie pogubić a szlaków rowerowych nikt nie widział :-) A teraz wyrastają jak grzyby po deszczu. Łączna wysokość podjazdów 850.60 m

