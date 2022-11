Wycieczki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 3 - 4 grudniaPodpowiadamy pomysły na wyprawę

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe po woj. śląskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Północna Jura... Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 121,46 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 239 m

Suma podjazdów: 1 633 m

Suma zjazdów: 1 626 m Aza poleca tę trasę rowerzystom Jura jest wspaniałym miejscem do rowerowych wycieczek. Rozmaitość nawierzchni, zróżnicowany teren pozwoli każdemu znaleźć coś dla siebie. Wiele tras rowerowych, pieszych tras turystycznych ( temat oznakowania tras pieszych został naprawdę poprawiony, trudno się zgubić nawet na rowerze :-) ) pozwoli zwiedzić piękne miejsca. Troszkę więcej asfaltu niż bym chciał ale celem był rekonesans na szlakach po latach. I wiele zmieniło się na plus ! Powstało wiele wiat w celu odpoczynku na szlaku, pojawiły się tablice informacyjne, poprawiono oznakowanie szlaków, ogólnie jest więcej tras rowerowych niż 15 lat temu ! Wspaniale, kiedyś jeździło się na czuja z mapą w plecaku a teraz są szlaki rowerowe :-) Jak pomyślę, że kiedyś traskę przejechałem moim Flamingiem to sam się dziwię jak to zrobiłem :-) .

68% traski to bezdroża.

🚲 Trasa rowerowa: Wałami wzdłuż Wisły Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 53,66 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 942 m

Suma zjazdów: 890 m Rowerzystom trasę poleca Lemur36 Jak w tytule, wybrałem się w przejażdżkę wałami wzdłuż rzeki Wisły. Odcinek z Kaniowa do Harmęży liczy około 20 km i przebiega po Wiślanej Trasie Rowerowej. Nawierzchnia na wałach jest różnorodna, od trawiastej, poprzez ziemną do kamienistej. Ogólnie jedzie się dobrze i bez większych problemów można ją pokonać, tym bardziej, że o tej porze roku nie jest jeszcze zarośnięta. Są miejsca, gdzie jakieś kundle obszczekają nas zajadle, ale zapewne ruch tutaj jest znikomy, dlatego mają jedyną okazję rozruszać kości ;) Droga powrotna głównie asfaltówkami przez Wilcze Doły, Przecieszyn, Jawiszowice, Dankowice, Bestwinkę i Kaniów.

🚲 Trasa rowerowa: BIKE ATELIER MTB MARATON - Żarki Początek trasy: Żarki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 63,43 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 145 m

Suma podjazdów: 1 350 m

Suma zjazdów: 1 357 m Trasę dla rowerzystów poleca Aza Kolejna edycja BIKE ATELIER MTB MARATON tym razem na terenie Jury. Wybrałem wariant dłuższy czyli 60km. Kondycji brak ale co tam :-). Jak to bywa na Jurze można było się powspinać i nieźle pozjeżdżać i oczywiście piach też musiał być :-) . Pogoda dopisała chociaż dzień wcześniej mocno padało i z rankiem jeszcze kropiło. Traska zdecydowanie trudniejsza niż edycja w Tychach czy Rybniku. Jak zwykle zachęcam wszystkich do uczestnictwa w takich imprezach, gdzie można spotkać innych zapaleńców dwóch kółek. Zabawa jest przednia :) . 85% trasy to bezdroża. Łączna wysokość podjazdów 979.59 m.

🚲 Trasa rowerowa: Poniedziałkowy rozruch na ból głowy Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 60,06 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 966 m

Suma zjazdów: 975 m Trasę dla rowerzystów poleca Pana79 Dziś przy poniedziałku w pracy strasznie ociężały się czułem i postanowiłem że choćby skały srały popołudniu wskoczę na rumaka i pokręcę się po okolicy, założenie było takie że około 30 km. W domu jeszcze zaczęła mnie głowa boleć i powiem szczerze ciężko miałem się zebrać, pierwsze 18 km myślałem że umrę :) Ale nagle przestała mnie głowa boleć i nogi dostały poweru cud jakiś czy co :) Tak dobrze zaczęło mi się korbować że nakręciłem 60 km :) Początek to Gniotek z którego kieruję się w stronę Wzgórza Kamionka - Reta Śmiłowiecka tu odbijam w kierunku Góry św. Jana gdzie nastąpił cud z bólem głowy i kieruję się w kierunku Wyr - Gostynia gdzie zaliczam ciemnego Kozela następnie korbuję przez Kobiór i odbijam do Jeziora Paprocieńskiego mały przystanek w Promnicach i dalej Paprocany - Żwaków - Glinka - Mąkołowiec i ląduję w domu :)Mimo początkowego bólu głowy strasznej duchoty przejażdżka z serii udanych polecam po drodze kilka ciekawych miejsc !

🚲 Trasa rowerowa: Kobiór - muzeum - baza. Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 80,34 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 104 m

Suma podjazdów: 3 243 m

Suma zjazdów: 3 261 m Trasę dla rowerzystów poleca Yaneck60 Cel wyjazdu to Kobiór, znajduje się tam muzeum "Smolarnia”, które chcę odwiedzić, a także była baza rakietowa ulokowana w tej okolicy w lesie. Wyjechałem z rana o godz. 07.00 temp. -5°C, lekki wiatr i oczywiście smog, który widać na zdjęciach. Trasa wiodła: Rybnik, Piaski, drogą leśną do Nowej Wsi, stawy hodowlane Garbocz, wieża Gichta, Jesionki, drogą publiczną do Żorskiej dalej to Woszczyce, Królówka, Zagoń i Kobiór. Powrót: Kobiór, była baza rakietowa, DP26 Maryjkowa do kaplicy "Maryjka na Branicy", Suszec, Rudziczka, Kleszczów, Żory i Rybnik.

Parę słów o muzeum "Smolarnia”: Ze zgromadzonych materiałów przez miejscową ludność powstały dwie stałe wystawy tematyczne: "Nasz dom kochany i niezapomniany" i "Od ziarenka do bochenka". Sama Smolarnia zakończyła swoją działalność w 1913 roku. Warto miejsca te odwiedzić, polecam. Natomiast baza rakietowa to już tylko pozostałości, ostał się tylko magazyn/schron, reszta została zrównana z ziemią. Miejscowość, w której baza się mieściła, to Czarków.

Trasę zaliczyłem do kat. trudna z uwagi na warunki, jakie panowały podczas tego przejazdu (oblodzone drogi i ścieżki leśne). Cała trasa wg licznika to 83.64 km.

🚲 Trasa rowerowa: Drewniane kościoły + kwadraty Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 109,08 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 170 m

Suma podjazdów: 1 395 m

Suma zjazdów: 1 413 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Aza Traska prowadzona tak aby zobaczyć jak najwięcej kościołów drewnianych w okolicy. Przy okazji napotkamy murowane ale również urodziwe :-). Zobaczymy wiele krzyży z piaskowca - niektóre już stoją ponad 200 lat i mają się dobrze. Traska prowadzi przez drogi o niskim natężeniu ruchu samochodowego, krótki odcinek to żółty szlak pieszy ale odradzam przejazd przez pola :-) - można zdecydowanie prościej. Jest to pętla więc startu można dokonać w każdym miejscu. Mój sprawdzony koniec i początek to parking MOSIR.

🚲 Trasa rowerowa: Skansen wsi pszczyńskiej Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,54 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 695 m

Suma zjazdów: 1 675 m Ireneusz poleca tę trasę rowerzystom Skansen i park pszczyński.

Skansen – Zagroda Wsi Pszczyńskiej jest miejscem niezwykłym ze względu na swoje położenie. Wśród drzew Zabytkowego Parku Dworskiego znajdującego się w centrum Pszczyny, w niedalekiej odległości od rynku, Muzeum Zamkowego i Zagrody Żubrów, znajduje się niewielkie muzeum na wolnym powietrzu, liczące czternaście obiektów budownictwa drewnianego ziemi pszczyńskiej, pochodzących głównie z XIX wieku.

