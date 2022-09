Wycieczki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 3 - 4 wrześniaPomysły na jednodniową wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki rowerowe po woj. śląskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Oświęcim-Mikołów Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 108,92 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 1 192 m

Suma zjazdów: 1 195 m Pana79 poleca tę trasę rowerzystom Dzisiaj swoim rumakiem pojechałem do pracy trasy oczywiście nie zapisało .Po pracy umówiłem się z kumplem ,który dojechał z Siemianowic Śl. pod Galerią Szyb Wilson dalej trasa przebiegała Nikiszowiec-Mysłowice-Brzęczkowice-Brzezinka-Dziećkowice-Jazd Dziećkowice-Jazd Imielin-Jamnice-Chełm Mały-Gorzów-Broszkowice-Babice-Oświęcim-Brzezinka-Harmęże-Jedlina-Bojszowy-Cielmce-Tychy-Wilkowyje-Gniotek.Początek trasy przebiegał ruchliwą ulicą w stronę Mysłowic do Muzeum Pożarnictwa później trasą rowerową aż do zalewu Dziećkowickiego dalej polami do Chełmna Małego i ruchliwą ulicą do Oświęcimia .Tam zrobiliśmy postój na rynku, przejechaliśmy koło zamku następnie do Obozu Zagłady.Później w kierónku Brzezinki koło następnego Obozu Zagłady.A potem to już z górki przez Bojszowy -Cielmce-Tychy i Mikołów. Trasa średniej trudności godna przejechania, licznik wybił razem z tą poranną nie zapisaną trasą 115km, polecam i to jeszcze w takim towarzystwie jak ja miałem ;-)Mario dzięki za wspólne nabijanie km,super razem się jeździ :-)

🚲 Trasa rowerowa: Rudzica, Roztropice, Wieszczęta. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,15 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 804 m

Suma zjazdów: 805 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Pogoda trochę zmienna, ale jak to w marcu jak w garncu, bliżej już wiośnie niż zimie. Nie wiem jak wasze rowery, ale mój przybrał kilka kilogramów ;) Dlatego dzisiejsza trasa jest idealna na budowanie kondycji po zimowym leniuchowaniu. Z Czechowic przez Burzej i Bronów dotarliśmy do Rudzicy, gdzie zaczyna się bardziej wymagający odcinek trasy. Jadąc przez piękne i malownicze okolice Roztropic, Pierścca, Kowali i Wieszcząt, napotkamy na liczne górki i pagórki, które podniosą nam tętno i rozgrzeją nasze ciała :) Powrót przez Rudzice, Międzyrzecze Dolne, Ligotę to już czysta przyjemność.

🚲 Trasa rowerowa: Objazdówka szlakami turystycznymi: Łabędy-Kozłów-Sierakowice-Łącza-Rudno-Pławniowice-Taciszów-Łabędy Początek trasy: Pyskowice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,81 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 1 869 m

Suma zjazdów: 1 862 m Rowerzystom trasę poleca Antares Objazdówka - rekonesans szlaków turystycznych z mapą turystyczną w dłoni. Czasem można się zdziwić, czasem zgubić, ale "to nie cel jest frajdą lecz droga" ;)

🚲 Trasa rowerowa: Niedaleko od Zazdrości do Zawiści Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 91,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podjazdów: 1 149 m

Suma zjazdów: 1 142 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Groźnie brzmiąca nazwa trasy wzięła się od nazwy dwóch miejscowości, jakie napotkałem pokonując dzisiejszy etap. Zapuściłem się w okolice Żor i Łazisk Górnych, jadąc głównie oznakowanymi szlakami rowerowymi. Są tu piękne tereny leśne, które możemy przemierzać znakomicie przygotowanymi ścieżkami rowerowymi, na których nie brakuje wydzielonych miejsc do odpoczynku.

🚲 Trasa rowerowa: Barbie po sześćdziesiątce :) Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 60,32 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podjazdów: 1 088 m

Suma zjazdów: 1 103 m JIMMYtm poleca tę trasę rowerzystom Rodzinny wypad na parę kilometrów po okolicy.

trasa mieszana, szutrowo asfaltowa z paroma kilkumetrowymi odcinkami wzmożonej uwagi. Był to zarazem chrzest bojowy mojego nowego nabytku, Trek Stache! Owszem, Stasiek zagości na okolicznych szlakach na dłuższy czas ;) sama trasa łatwa i przyjemna, jednak bez jakiś specjalnych miejsc gdzie można by się było zatrzymać na małe co nieco. A zatem polecam parę snickersow w plecaku :))

🚲 Trasa rowerowa: Nad zalewem Łęg wiosny szukałem Początek trasy: Mysłowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,29 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 207 m

Suma zjazdów: 211 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Shadow125 Dzisiaj ładne słoneczko, więc postanowiłem poszukać wiosny. Jako że najbardziej lubię okoliczne lasy, wybór padł na Jaworzno i zalew Łęg. Trasa spokojna. Trzeba niestety dojechać i wrócić ulicami, ale na miejscu tylko żałować, że nie ma więcej czasu. Wiosnę znalazłem oczywiście.

🚲 Trasa rowerowa: Vuelta a Wyźyna Katowicka - etap 2: górski Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,1 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 630 m

Suma zjazdów: 624 m Oberfeldkurat poleca tę trasę rowerzystom Niezbyt długi etap, ale kilka premii górskich po drodze. Na początku niepotrzebnie jechałem po obrzeźach Mikołowa, gdyby ktoś miał ochotę przejechać się tą trasą, to sugeruję raczej jechać przez uroczy mikołowski rynek i naprawdę piękne planty.

🚲 Trasa rowerowa: Brenna, a dla orłów bonus - Chata Wuja Toma. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 85,49 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 487 m

Suma podjazdów: 1 666 m

Suma zjazdów: 1 687 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Brenna to zaciszna górska miejscowość położona w dolinie rzeki Brennicy, u stóp malowniczych szczytów Beskidu Śląskiego, pomiędzy Ustroniem a Szczyrkiem. Brenna to wspaniałe miejsce na wypoczynek z dala od zgiełku miast, w otoczeniu czystej przyrody. Miejscowość zaskakuje turystów swymi urokami, licznymi ścieżkami rowerowymi i szlakami górskimi. Dojazd do Brennej jest łatwy i przyjemny po dobrych drogach i ścieżkach bez męczących podjazdów. Pierwszy etap to dojazd przez Zabrzeg, Landek, Iłownicę i Pierściec do Skoczowa. Dalej jedziemy ścieżką rowerową wzdłuż Wisły i Brennicy. Ani się obejrzymy, a już jesteśmy w centrum Brennej. Po odpoczynku mamy dwa warianty powrotu: łatwy - wracając wzdłuż śladu naszej wycieczki odwiedzając jeszcze w pobliskich Górkach Małych "Chlebową Chatę", gdzie można upiec chleb, podpłomyki albo zrobić prawdziwy biały ser według tradycyjnej receptury, lub trudny i wyczerpujący, ale piękny widokowo i obfitujący w kolejne atrakcje. Ja miałem mało dlatego bez wahania wybrałem wariant drugi :) Żółtym szlakiem pieszym przez przełęcz Karkoszczonka, pojechałem do Chaty Wuja Toma. Stąd zjechałem do Szczyrku, po drodze odwiedzając Sanktuarium Maryjne "Na Górce" i dalej przez Buczkowice, Bystrą, Bielsko wróciłem do Czechowic.

🚲 Trasa rowerowa: Barbie w Chudowie, lecz inaczej :) Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 70,24 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 125 m

Suma podjazdów: 1 210 m

Suma zjazdów: 1 235 m JIMMYtm poleca tę trasę Zainspirowana trasą jednego z użytkowników tego portalu, Barbie postanowiła pojechać inną droga do Chudowa. Trasa bardzo urozmaicona, od szerokich asfaltów po wąskie leśne singletracki, od gładkich dróg do korzeni kamieni i piachu. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Po drodze, bardzo ciekawy Śląski Ogród Botaniczny.

Polecamy wycieczkę każdemu kto przejedzie 70 km.

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Pszczyna Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65,04 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 599 m

Suma zjazdów: 1 571 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Marek79 xxxxx

