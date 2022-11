Wycieczki rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 5 - 6 listopadaPomysły na jednodniową wyprawę

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe po woj. śląskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Z Gliwic na Górę św. Anny Początek trasy: Gliwice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 101,25 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 214 m

Suma podjazdów: 1 308 m

Suma zjazdów: 1 290 m Rowerzystom trasę poleca Tarzan79 Całodzienna wycieczka rowerowa na Górę Św Anny. Trasa poprowadzona w większości bocznymi drogami, częściowo przez las.

🚲 Trasa rowerowa: Wokół jezior z mapą w dłoni - rekonesans czerwonego i czarnego szlaku turystycznego Początek trasy: Pyskowice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,33 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 856 m

Suma zjazdów: 871 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Antares Początek sezonu - zrobiłam rekonesans szlaków turystycznych czerwonego i czarnego z mapą w ręku. Trochę trzeba było wracać tu i tam, bo trasa nie zawsze przejezdna - mimo, że na mapie szlak istnieje. Szlaki prowadziły wokół jezior: Pławniowice, Dzierżno Małe i Dzierżno Duże.

🚲 Trasa rowerowa: Barbie w Jaworznie Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,97 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 970 m

Suma zjazdów: 951 m JIMMYtm poleca tę trasę rowerzystom Dzisiejszy rekord temperatury to 47,3 stopni w słońcu, ale to przecież nie jest przeszkodą by wziąć córkę i razem z Barbie pojechać na odnowiony rynek w Jaworznie. Sama trasa bardzo przyjemna, chociaz odcinek nad Białą Przemszą dość piaszczysty i zarośnięty, niestety nie zbyt często przecierany. Nagroda był widok świeżo ściętych przez bobry drzew, jak byśmy ledwo co je sploszyli. Poza tym, odcinkiem trasa urozmaicona i ciekawa. Sam rynek warty zobaczenia że względu na ciekawe fontanny.

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem architektury drewnianej part.2 Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 129,55 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 157 m

Suma podjazdów: 1 021 m

Suma zjazdów: 1 021 m Rowerzystom trasę poleca Dari37 Druga część wycieczki w poszukiwaniu drewnianych budowli w naszym regionie poczawszy od Pszczyny przez woj. Małopolskie. To co udało Mi się sfotografować jest na fotkach drewniane kościółki i stare zabytkowe chaty z bali to cała historia z dawnych lat i kunszt rzemieślników.

Trasa wymagająca bardzo dożo podjazdów, wymagających dobrej kondycji na całej trasie, ale dla takich perełek warto było sie trochę pokatować.

🚲 Trasa rowerowa: Na początek sezonu: pałac Bażantarnia 2017/2/20 Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,45 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 1 102 m

Suma zjazdów: 1 085 m Ireneusz poleca tę trasę Bażantarnia w Porębie, park w Pszczynie.

,,Zbyt późne jest życie jutrzejsze – żyj dzisiaj” – taka łacińska sentencja wita i zaprasza gości, na frontonie Książęcej Bażantarni w Pszczyńskiej Porębie. Na wzgórzu 297 m. npm zbudowano pałac, nazwany „Lustschloss” (Pałac Uciech), a później „Fasanerie” (Bażantarnia). Powstawał on w latach 1792-1800. Jego budowę zainicjował Fryderyk Erdmann, ukończył zaś, po jego śmierci, syn Fryderyk Ferdynand. Obiekt reprezentuje swoim kształtem typową, klasycystyczną rezydencję, wzniesioną na planie prostokąta, z wysokim, czterospadowym dachem. Pięcioosiowa elewacja frontowa posiada charakterystyczny ryzalit, z portykiem o czterech kolumnach. Rezydencja już na początku XIX w. stała się niezwykle popularna. Odbywały się tu bale i różne uroczystości książąt pszczyńskich, związane także z polowaniami w tutejszych lasach. W drugiej połowie XIX w., gdy pszczyński zamek, będący dotąd siedzibą rodową książąt Anhalt, przebudowany został przez nowych właścicieli - książąt Hochbergów - „Bażantarnia” utraciła swe znaczenie, gdyż życie towarzyskie koncentrowało się odtąd głównie w zamku. Swoją świetność pałac odzyskał w czasie I wojny, gdy urzędował w nim sztab generalny wojsk niemieckich i bywał tu m.in. sam cesarz Wilhelm. Po I wojnie pałac funkcjonował jako elegancki zajazd, w którym gościły polskie elity - m.in. prezydent Ignacy Mościcki czy budowniczy Gdyni, Eugeniusz Kwiatkowski. W czasie II wojny gmach zajęły wojska niemieckie. Po wojnie znacjonalizowany pałac ulegał dewastacji, równocześnie zaś urządzono w nim nieco siermiężne, charakterystyczne dla PRL, wnętrza dla masowych imprez. Z początkiem XXI wieku pałac przeszedł remont, ukończony w 2011 r. Dziś pełni funkcje restauracyjno-hotelowe. Znów - jak dawniej - odbywają się w nim bale, uroczystości rodzinne i inne imprezy.

🚲 Trasa rowerowa: Po dziurach i bezdrożach. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,62 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 663 m

Suma zjazdów: 681 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Dzisiejsza trasa prowadzi do Wisły Wielkiej. W większości przebiega polnymi drogami pomiędzy stawami Maciek i Zabrzeszczak oraz wzdłuż jez. Goczałkowickiego. Są też odcinki asfaltowe ale zdarzają się i bezdroża. Najtrudniejszy odcinek znajduje się wzdłuż stacji elektroenergetycznej "Goczałkowice", gdzie musimy przedzierać się pomiędzy kukurydzą a gałęziami drzew.

🚲 Trasa rowerowa: Na familoki do Czerwionki Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 38,69 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 1 809 m

Suma zjazdów: 1 833 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Dari37 Mały tripek w okolice Czerwionki-Leszczyn w celu pstryknięcia kilku fotek zabytkowym już "familokom", po drodze jeszcze odwiedzenie starego dworku, po którym zostały tylko ruiny (a miał być taki fajny :)) Powrót przez lasy do Rybnika.

🚲 Trasa rowerowa: Śląski Ogród Botaniczny Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 36,32 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 1 474 m

Suma zjazdów: 1 468 m Pana79 poleca tę trasę rowerzystom Dziś postanowiłem wybrać się do Bujakowa , odwiedzić Fiołkową Górę i Sosinom Górę ,gdzie mieści się Śląski Ogród Botaniczny na terenie byłej jednostki wojskowej (rakietowej).Przebieg trasy to Gniotek-Mikołów Rynek-Bujaków-Paniowy-Śmiłowice-Jamna-Gniotek.Trasa średniej trudności po drodze kilka ładnych podjazdów, wskazanie licznika to skromne 37 km ;) Polecam na mała przejażdżkę po okolicy.

🚲 Trasa rowerowa: Trasa improwizowana na maxa Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 77,45 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 446 m

🚲 Trasa rowerowa: Na Chechło Początek trasy: Siemianowice Śląskie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 54,7 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 1 299 m

Suma zjazdów: 1 274 m Marek79 poleca tę trasę rowerzystom Wspólna przejażdżka z kumplem Arturem nad zbiornik wodny Chechło. Przejażdżka przejechana po południu po pracy. Trasa biegła z Siemianowic, przez Żychcice, Rogoźnik, dalej kierowaliśmy się już w las i leśnymi ścieżkami dojechaliśmy do zbiornika wodnego Kozłowa Góra, który objechaliśmy starym wałem kolejowym. Pojechaliśmy dalej w stronę Chechła Leśną Rajzą.Tam zrobiliśmy mały odpoczynek, parę fotek i szykowaliśmy się do drogi powrotnej. Droga powrotna prowadziła przez miasteczka Nakło, Chechło, dalej przez park w Świerklańcu i wyjechaliśmy znów obok zbiornika Kozłowa Góra. Dalej wałem i wjechaliśmy na szlak, który prowadzi przez las Dioblina w kierunku Piekar Śl. Dojeżdżając do głównej drogi, skierowaliśmy się w stronę Dobieszowic, ale przy bunkrze zjechaliśmy w prawo i pojechaliśmy szlakiem przez pole wzdłuż trasy A1. Tam spotkaliśmy niezły podjazd, chyba miał z 15% nachylenia albo i więcej, ale daliśmy radę. Stamtąd już z górki w stronę Żychcic wałem wzdłuż rzeki Brynicy. Dalsza droga była już ta sama, co w tamtą stronę, czyli asfaltem do Siemianowic.Trasa łatwa i przyjemna, i pogoda dopisała.

