Wyciek gazu w Sosnowcu. Straż pożarna stawiała kurtyny wodne. Koparka uszkodziła gazociąg

Wyciek gazu w Sosnowcu

Jak doszło do rozszczelnienia gazociągu w Sosnowcu?

Podczas prowadzonych prac ziemnych z wykorzystaniem koparki doszło do uszkodzenia gazociągu średniego ciśnienia DN 160, w skutek czego doszło do intensywnego wycieku gazu ziemnego do atmosfery.

Z rejonu ulicy Skautów, z bloków oraz placu budowy, ewakuowanych zostało w sumie około 60 osób. Na miejscu pracują odpowiednie służby oraz strażacy. Usuwanie skutków tego zdarzenia trwa nadal, mieszkańcami Sosnowca zajęło się miasto.