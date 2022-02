Wycinka drzew przy modernizacji DK 1 w Częstochowie. Wycięto 800 drzew. MZD tłumaczy, że według planów miało być ich kilka tysięcy Bartłomiej Romanek

W Częstochowie prowadzona jest największa inwestycja drogowa w historii miasta - kompleksowa przebudowa dawnej DK 1 (dzisiaj "gierkówka" to DK 91). Przy tej okazji konieczne było wycięcie drzew, co budzi gorące dyskusje wśród mieszkańców. Niedawno pod topór poszły drzewa na Zawodziu. Miejski Zarząd Dróg tłumaczy jednak, że wycinkę ograniczono do minimum. Wycięto 800 drzew zamiast planowanych kilku tysięcy.