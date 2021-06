Wycinka drzew w Krakowie. W ciągu sześciu lat wycięto 47 tys. drzew

W Krakowie od 2015 r. wycięto prawie 47 tys. drzew, dzięki czemu stolica Małopolski znalazła się na drugim miejscu pod względem wyciętych drzew w ostatnich latach, jeśli chodzi o miasta wojewódzkie - czytamy w Onecie.

Od 2015 roku Wydział Kształtowania Środowiska wydał zgodę na przesadzenie w sumie 59 drzew. W tym samym okresie nie dostano zezwolenia na usunięcie 167 drzew wnioskowanych w związku z procesem inwestycyjnym - informuje Onet.

Władze miasta Krakowa mają ambitny plan zalesienia stolicy Małopolski do 2040 r. i posadzenia do tego czasu 7 mln drzew. Te działania mają spowodować wzrost zalesienia miasta z 4 do 8 proc. - można przeczytać w Onet.pl.

Źródło: Onet.pl