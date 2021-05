Wydatki na alkohol w Katowicach. Tyle przepiliśmy w pandemii, w roku 2020. Najnowsze dane

Katowice przepiły 400 milionów złotych. To więcej, niż potrzeba na przebudowę węzła Giszowiec i budowę trzech miejskich pływalni. Wydatki na alkohol głowę dorosłego mieszkańca to 1769 zł. To dużo, bo przecież z racji pandemii bary i puby były przez większą część roku 2020 nieczynne. To oznacza, że pijemy w domach i pijemy więcej. Oto najnowsze date dotyczące wydatków na alkohol w Katowicach.

Bez zbędnych wstępów. Zastanawialiście się kiedyś, ile pieniędzy wydajemy na alkohol w skali roku? Sprawdziliśmy w Katowicach. Wartość sprzedanego w mieście w 2020 roku alkoholu (to najnowsze dane) to 407 mln 442 tys. 446.50 zł. Tak, wydaliśmy w Katowicach ponad 400 mln zł na alkohol. Chcecie porównania? Proszę - budowa trzech miejskich pływalni, które w istocie są mini aquaparkami, kosztowała 100 mln zł. Zatem przepiliśmy w Katowicach budowę 12 basenów. Przepiliśmy też więcej, niż wydano na przebudowę węzła Giszowiec (247 mln) i węzła Piotrowice razem. Przebudowa Dworcowej to przy wydatkach na alkohol nic - kosztuje "ledwie" 15 mln zł. A ponieważ w mieście jest 230 263 dorosłych mieszkańców, oznacza to, że statystycznie na głowę przepiliśmy w Katowicach 1769 zł. W mieście działało 1057 punktów, w których można kupić alkohol, co daje jeden sklep z alkoholem lub bar na 218 mieszkańców. Dostęp do alkoholu jest więc bardzo łatwy. Mimo że w 2020 w pandemii wiele miesięcy lokale były zamknięte, wartość sprzedanego alkoholu była bardzo wysoka.

Na co wydaliśmy najwięcej? Na piwo, wino, wódkę i mocne alkohole?

160 877 316.18 - to wydatki na piwo i napoje o zawartości alkoholu do 4,5 proc.

73 419 941.32 - to wydatki na alkohol o mocy do 18 proc.

173 145 189.00 - to wydatki z roku 2020 na alkohol najmocniejszy, o mocy ponad 18 proc. Pijemy więcej czy mniej niż w poprzednich latach?

W roku 2018 przepiliśmy po 1714 zł na głowę, czyli nieco mniej - ale też w międzyczasie były podwyżki cen. Jeden sklep/bar z alkoholem przypadał wówczas na 217 dorosłych, czyli tu nie ma zmian. W 2018 roku w Katowicach wartość sprzedanego alkoholu wyniosła 401 milionów 563 tys. 488,99 złotych. Więcej wydaliśmy wtedy na piwa i alkohole o mocy do 4,5 proc. - 175 milionów zł, a mniej na najmocniejsze alkohole - 158 mln 789 tys. 211 zł.

Na pocieszenie - nasi południowi sąsiedzi, czyli mieszkańcy sielskiego Mikołowa, wydali w 2020 na alkohol o wiele więcej: po 1895 zł na głowę dorosłego mieszkańca. Ale marna to pociecha. Czy w Katowicach łatwo kupić alkohol?

Maksymalna liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określona przez uchwałę rady gminy (stan na 31 grudnia 2020 r.) to 3900 punktów. Jeśli chodzi o alkohole, spożywane w miejscu sprzedaży - czyli bary, puby i restauracje, maksymalnie w mieście można przyznać po 600 koncesji na alkohole najsłabsze, piwa i te o mocy do 4,5 proc., alkohole o mocy do 18 proc. i najmocniejsze, ponad 18 proc. Jeśli chodzi o sklepy, w każdej z tych kategorii można przyznać po 700 koncesji. Oczywiście to nie znaczy, że tyle punktów z koncesją w mieście jest. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) w roku 2020 wyniosła 606. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) - 451. To znaczy, że w sumie alkohol można kupić w 1057 punktach.

Jeśli chodzi o dostęp do najmocniejszych alkoholi, to liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) wyniosła 553, a liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne): 360.

Alkohol. Dane dla Polski za rok 2020

Wg raportu firmy Nielsen za rok 2020, na alkohole wydaliśmy w Polsce 39,2 mld zł. To o 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Największe wzrosty były w kategoriach: whisky, gin, rum czy tequila. Co ciekawe, spadek był w kategorii piwa. Czy to dlatego, że przez większą część roku bary i puby były zamknięte? Jeśli chodzi o ilość, to kupiliśmy o 1 proc. alkoholu mniej, niż rok wcześniej. Ale też - jako że bary i puby zamknięte, to niewielki spadek i wychodzi na to, że piliśmy w domach.

