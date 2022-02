Wydobycie w kopalniach PGG z roku na rok maleje. W ciągu najbliższych kilkunastu lat zmniejszy się o połowę. W tym roku będzie to 23 mln ton

W 2035 roku wydobycie w PGG będzie mniejsze o połowę

Zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy społecznej dla górnictwa, przewiduje się, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat, do 2035 roku, wydobycie w PGG spadnie o połowę. Przedstawiciele spółki tłumaczą jednak, że wiele zależy od tego, jak będzie zachowywać się rynek.

- W tym roku PGG planuje wydobyć 23 mln ton węgla. Przed wybuchem pandemii było to 27 mln ton. Degresja jest widoczna - zaznacza Tomasz Rogala, prezes PGG.

W maju ub. r. przedstawiciele rządu oraz związków zawodowych podpisali umowę społeczną dotyczącą transformacji górnictwa. Według jej zapisów odchodzenie od węgla w Polsce ma potrwać do 2049 roku. Oznacza to stopniową redukcję wydobycia, którą wyraźnie widać w PGG.

Setki milionów wsparcia dla PGG

W ubiegły piątek, 11 lutego, na konto PGG wpłynęło 400 mln zł. To pierwsza transza środków przyznanych w ramach dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych dla spółek węglowych objętych systemem wsparcia. Do 2031 roku spółka otrzyma ponad 20 mld zł, a pieniądze będą wpływać na jej konto każdego miesiąca.