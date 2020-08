Wydział komunikacji w Cieszynie przenosi się na… przejście graniczne w Boguszowicach

To duża zmiana dla mieszkańców powiatu cieszyńskiego, którzy sprawy związane z rejestracją pojazdu , odebraniem nowego dowodu rejestracyjnego czy prawa jazdy, do tej opory załatwiali w siedzibie cieszyńskiego starostwa przy ul. Bobreckiej. Od poniedziałku, 14 września Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie będzie przyjmował mieszkańców w innym miejscu – na terenie parku handlowego przy ul. Granicznej 79, na przejściu granicznym w Boguszowicach.

Dodaje, że w siedzibie wydziału przy ul. Bobreckiej z uwagi na niewielką przestrzeń nie było możliwe wprowadzenie koniecznych zmian organizacyjnych - zwiększenia ilości stanowisk do bezpośredniej obsługi klientów, co bezpośrednio łączy się również ze zwiększeniem zatrudnienia w wydziale.

- W nowej siedzibie udało się ten zamierzony cel osiągnąć. Co ważne, wszystkie stanowiska będą znajdowały się w jednej sali operacyjnej. Dzięki temu rozwiązaniu każdy pracownik, który szybciej skończy obsługiwać swojego klienta, będzie mógł poprosić do okienka kolejnego, oczekującego wciąż w kolejce. Wszystko to powinno bardziej usprawnić pracę wydziału – uważa Mieczysław Szczurek.

Powierzchnia nowej siedziby wydziału jest prawie pięciokrotnie większa od dotychczasowej i wynosi około 1000 m kw. Przenosiny wydziału zaplanowano w dniach 10 i 11 września – w tych dniach wydział przy ul. Bobreckiej 29 będzie nieczynny.

Aktualnie w budynku przy ul. Granicznej trwają prace związane z wyposażeniem lokalu, umeblowaniem oraz przygotowaniem archiwum.