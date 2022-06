WyDźwięki: wielki koncert plenerowy na terenie Muzeum Śląskiego z okazji Przyłączenia Części Śląska do II RP

16 lipca 1922 roku rząd Rzeczpospolitej Polskiej podpisał w Katowicach symboliczny Akt objęcia Górnego Śląska, który wieńczył kilkuletnie starania działaczy i Powstań Śląskich mające na celu przyłączenie ziem Śląskich do macierzy. W setną rocznicę tych wydarzeń na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach zaplanowano WyDźwięki – wydarzenie łączące gry, zabawy i sport ze sztuką audiowizualną.

O tym, co zaplanowano dla gości, którzy 2 lipca odwiedzą teren Muzeum Śląskiego z entuzjazmem opowiada jego dyrektor Maria Czarnecka - cieszymy, się że na terenie Muzeum będziemy gościć Orkiestrę AUKSO pod batutą Marka Mosia wraz z duetem Rysy oraz ukraińskim duetem Vellow. Warto podkreślić, że repertuar, który zostanie zaprezentowany to w pełni autorskie aranżacje tradycyjnych pieśni powstańczych, m.in.: Roty Śląskiej. Za oprawę wizualną wydarzenia odpowiedzialny będzie Tomasz Gawroński, założyciel Tving Stage Design. Koncertowi będzie towarzyszyło szereg dodatkowych atrakcji adresowanych do osób w różnym wieku.