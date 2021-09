Wygraj bilety na CEV EuroVolley 2021 w Katowicach!

Spodek od lat uchodzi za Mekkę polskiej siatkówki. To właśnie w tej legendarnej hali Biało-Czerwoni zdobyli tytuł mistrza świata. Teraz też obiekt w Katowicach będzie areną półfinałów i meczów o medale ME, bo choć nie dysponuje on już największą w kraju widownią, to atmosfera na meczach w Spodku, dzięki naszym kibicom, jest niesamowita. Teraz i Wy macie szansę, by obejrzeć na żywo decydujące spotkania CEV EuroVolley 2021. Mamy dla Was 10 podwójnych wejściówek na finały w Spodku, które odbędą się w dniach 18-19 września.

KONKURS

Co trzeba zrobić, aby mieć szansę na wygranie wejściówek?

Wystarczy odpowiedzieć na 3 pytania zamknięte i jedno pytanie otwarte!

Odpowiedzi należy udzielić wypełniając poniższy formularz:

Konkurs trwa tylko do 10 września, do godz. 12:00.

Podwójne bilety na finały CEV EuroVolley 2021 otrzyma 10 osób, które zdobędą największą ilość punktów.

Pytania zamknięte punktowane są po 1 pkt. każde w przypadku udzielenia poprawnej odpowiedzi, a 0 pkt. w przypadku udzielenia odpowiedzi niepoprawnej. Pytanie otwarte punktowane będzie w skali od 1 do 10, gdzie im ciekawsza, bardziej kreatywna odpowiedź, tym więcej punktów możesz uzyskać.

Wyniki zostaną opublikowane na łamach serwisu 10 września 2021 r. po godz. 15.00.

Mistrzostwa Europy siatkarzy powoli nabierają tempa. Reprezentacja Polski w grupowej rywalizacji gra w Krakowie i na razie kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Wszystko jednak rozstrzygnie się w Katowicach 18 i 19 września.

18 września

Półfinały CEV EuroVolley

godz. 17:30 i 20:30

19 września

Finały CEV EuroVolley

godz. 17:30 i 20:30

REGULAMIN KONKURSU