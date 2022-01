Wygraj elektryczne Volvo C40 i udaj się nim na weekend do hotelu Crystal Mountain***** w Wiśle. Weź udział w konkursie Volvo Euro-Kas!

Przetestuj samochód przyszłości

Do 26 lutego trwa w katowickim Euro Kasie Volvo Electric Days, podczas którego Klienci mogą przetestować najnowszy model Volvo jako jedni z pierwszych osób w Polsce. C40 to w pełni elektryczny crossover z zasięgiem do 444km. Samochód jest wyposażony wyłącznie w ekologiczne materiały - wnętrze jest w 100% bez skóry naturalnej.

W trakcie dni otwartych będzie można porozmawiać z ekspertami i poszerzyć swoją wiedzę na temat samochodów elektrycznych i odkryć pozostałe modele hybrydowe marki Volvo. Eksperci Euro Kas są gotowi, aby podzielić się wiedzą na temat eksploatacji i użytkowania pojazdów elektrycznych.

Wygraj C40 na weekend

Jak wziąć udział w konkursie? To proste. Przygotuj wspólnie z rodziną lub poproś swoje dziecko, aby samodzielnie przygotowało pracę plastyczną zatytułowaną „Volvo, samochód przyszłości”. Zrób zdjęcie pracy i wyślij ją do nas do 19 lutego.

Odpowiedzi należy udzielić wypełniając poniższy formularz:

Wypocznij w Crystal Mountain

Zwycięskie rodziny spędzą także dwie noce w pięciogwiazdkowym hotelu Crystal Mountain. Łącznie jedna rodzina może zabrać aż 5 osób. Laureaci przez cały pobyt będą mieli zapewnione pełne wyżywienie, dostęp do strefy aquapark oraz możliwość naładowania swojego zwycięskiego Volvo. Łączna wartość nagród to ponad 10 000 zł!

Prace plastyczne przyjmujemy od 25 stycznia do 19 lutego 2022. Wyniki zostaną ogłoszone 28 lutego. Konkurs skierowany jest wyłącznie do mieszkańców województwa śląskiego. Praca może zostać wykonana dowolną techniką. Oceniana będzie pomysłowość i oryginalność. Nagrodę możecie zrealizować do 2 miesięcy od ogłoszenia wyników. Rodziny, które wygrają konkurs wystąpią także w filmie promocyjnym.

Przedstawcie nam swoją wizję samochodu przyszłości i udajcie się na wspaniały weekend nowym elektrycznym Volvo C40. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Powodzenia!

Partnerzy konkursu: