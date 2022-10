Wygraj w konkursie fotograficznym Peugeota na weekend i pobyt w hotelu

MM Cars z okazji otwarcia nowego salonu samochodowego marki Peugeot przy ul. Lotnisko 81 na katowickich Trzech Stawach ogłasza konkurs fotograficzny. Nagrodami głównymi w konkursie są dwa samochody marki Peugeot przygotowane do weekendowego wyjazdu oraz dwudniowy pobyt w Hotelu Jurajski Kryształ. Udział w konkursie jest niezwykle prosty.

Francja, elegancja z Peugeot

Konkurs rozpoczyna się 27 października 2022 roku o godzinie 12:00 i kończy 17 listopada 2022 roku również o godzinie 12:00. Udział w konkursie należy zgłosić przy pomocy naszego formularza, a każdy uczestnik może przesłać wyłącznie jedno zgłoszenie.

Aby przystąpić do rywalizacji w ramach konkursu „Francja, elegancja z Peugeot” należy wykonać kreatywną fotografię, która będzie odnosić się do hasła przewodniego konkursu i pokazywać, jak uczestnik spędza czas wolny. Co bardzo ważne, zdjęcia muszą pokazywać elementy nawiązujące do marki Peugeot lub kojarzące się z Francją. Czekamy więc na fotografie z autami, skuterami, rowerami, gadżetami, plakatami i logotypami, a przede wszystkim na inwencję twórczą uczestników, którzy zaskoczą nas swoją kreatywnością.

Odpowiedzi należy udzielić wypełniając poniższy formularz:

Ogłoszenie wyników i nagrody

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 listopada 2022 roku, a zwycięzcę wybierze trzyosobowa Komisja Konkursowa złożona z wybranych przez organizatora członków jury. Komisja w trakcie wyboru zwycięzcy będzie kierować się następującymi kryteriami: oryginalnością, kreatywnością, estetyką i zgodnością z motywem przewodnim konkursu.

Na zwycięzców czekają następujące nagrody:

- Peugeot 2008 z pełnym bakiem na weekend dla całej rodziny oraz 2 noclegi ze śniadaniem i kolacją w hotelu.

- Peugeot e-208 na weekend dla całej rodziny oraz 2 noclegi ze śniadaniem i kolacją w hotelu.

REGULAMIN KONKURSU