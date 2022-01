Wyjątkowe zdjęcia ze studniówek z 2015 roku. Tak bawili się uczestnicy. Koniecznie zobaczcie te zdjęcia!

Tak bawili się uczestnicy studniówek w 2015 roku

Tym razem mogą się odbywać, ale zachowaniem szeregu wytycznych. Jest ich całkiem sporo. To m. in. częste wietrzenie sal, wstęp tylko dla osób bez objawów infekcji, częste czyszczenie i dezynfekcja powierzchni, a także limity osób siedzących przy jednym stoliku.

Dziś trudno sobie wyobrazić, by mogło być inaczej. Wystarczy jednak cofnąć się pamięcią o kilka lat, by powrócić do czasów sprzed epidemii. Jak bawili się uczestnicy studniówek w 2015 roku? Postanowiliśmy sobie to przypomnieć.

Przygotowaliśmy dla was archiwalne zdjęcia wykonane przez naszych fotografów. Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii!