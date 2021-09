Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 10.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w śląskim 10.09? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w śląskim Bielsko-Biała Bielsko-Biała ul. Opłotek nr 33

14.09 od godz. 8:00 do 15:00 Bielsko Biała ulica Czysta 1, 3, 4, 5, 6, 8, Sobieskiego 21, 33, 47, Skargi 4,

15.09 od godz. 8:00 do 8:30 Bielsko Biała ulica Sobieskiego nr 21, 33,

15.09 od godz. 8:30 do 14:30 Bielsko Biała ulica Czysta 1, 3, 4, 5, 6, 8, Sobieskiego 21, 33, 47, Skargi 4,

15.09 od godz. 14:30 do 15:00 Bielsko-Biała ulica Osuchowskiego numer 4 wraz z wymiennikownią ciepła,

16.09 od godz. 8:30 do 14:00 Chorzów Chorzów: Sztygarska, nr od 1 do 11 obie strony, kotłownia, Gołębia nr od 1 do 6 obie strony, Beskidzka nr 40, 42, 44.

14.09 od godz. 8:00 do 12:00

Częstochowa Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich 89a, 93, 147, 150, 162; ul. Jaworowa 145.

10.09 od godz. 8:00 do 14:00 Częstochowa, ul. Orzeszkowej, ul. Konopnickiej, ul. Limanowskiego od nr 1/3 do 31 i od 28 do 68, ul. Łukasińskiego - kiosk handlowy (Kwiaciarnia), ul. Prusa nr 22, 26, ul. Łukasińskiego 15A.

13.09 od godz. 8:00 do 15:00 Częstochowa, ul. Zakopiańska nr 93/95, 95A, 128/130

13.09 od godz. 8:00 do 16:00 Dąbrowa Górnicza ul. Dymniki

13.09 od godz. 8:00 do 13:00 Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój: Wiejska, od 11 i 4 do 35 i 20, Kolejowa, Róg Wiejskiej.

15.09 od godz. 8:00 do 12:00 Jaworzno Jaworzno ul. Grabańka od nr 15 do nr 32, ul. Zdrojowa od nr 1 do nr 24

15.09 od godz. 8:00 do 14:00

Katowice Katowice: Sokolska, nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Opolska od 1 do 19 nr nieparzyste, od 2 do 10 nr parzyste, Słowackiego nr 23, Zabrska nr 8, Plac Wolności nr 4, 6, szalety.

10.09 od godz. 8:00 do 14:00 Katowice: Norberta Barlickiego, nr 2, Grabskiego nr 5 c, d, e, f, Kwiatkowskiego nr 4, 4 a, b, 8, 12, 14, 14 a, b, c, d, e, f, 16, 16 a, b, c, d, e, f, 28, 28 a, b, c, ogródki działkowe.

10.09 od godz. 8:00 do 14:00 Katowice: Rezedowa, 53, 41-43, 37 do 37e, 33 do 33e.

13.09 od godz. 7:00 do 15:00 Katowice: Jesionowa, nr 15 (przyłącze nr 2), Cedrowa od 12 do 58 nr parzyste, Osikowa od 1 do 21 i od 59 do 69 nr nieparzyste, oraz od 2 do 20 i od 48 do 76 nr parzyste.

13.09 od godz. 7:00 do 11:00

Katowice: gen. Józefa Sowińskiego, nr 2, Powstańców nr 52, Graniczna nr 32, 32 a, Sikorskiego nr 10, 12.

13.09 od godz. 10:00 do 14:00 Katowice: Przodowników, od 82 do 130, ul. Strzałowa 1, ul. Kombajnistów skrzyżowanie z ul. Przodowników.

14.09 od godz. 7:00 do 15:00 Katowice: Przemysłowa, nr 3, 10, Brata Alberta nr 1, 2, 3, 4, Krasińskiego nr 9, stacja rowerów miejskich przy budynku nr 8.

14.09 od godz. 8:00 do 15:00 Katowice: Śląska, Leśnictwo, budynki gospodarcze, Ochrona byłego Szpitala dziecięcego.

14.09 od godz. 10:00 do 14:00 Mysłowice Imielin, ul. Dunikowskiego 5- 61, 12- 70, Kuczyńskiego 1- 9, 4- 36, Rubinowa 1- 5, 2- 8A

14.09 od godz. 8:00 do 14:00

Mysłowice, Powstańców 19, 19A, 19B, Garaże za bud 17A

16.09 od godz. 8:00 do 15:00

Rybnik Rybnik: Mała.

10.09 od godz. 7:00 do 16:00 Rybnik: Jaskółcza, do nr 5, Rudzka, nieparzyste 73 do 77, Parzyste 86 do 98.

15.09 od godz. 8:30 do 14:00 Sosnowiec Sosnowiec ul. Nowa od nr 1D do 1F, od nr 2 do 2C, od nr 4 do 4F, od nr 38 do 48, od nr 64 do 74, ZK 4266, 3766, 3980, 4482, 4219, 3493

10.09 od godz. 8:00 do 14:00 Sosnowiec. ul. Żytnia 10 Uniwersytet Śląski

15.09 od godz. 8:00 do 16:00 Sosnowiec ul. Kolonia Wągródka ZK 3919

16.09 od godz. 8:00 do 14:00 Zabrze Zabrze: Zamkowa.

15.09 od godz. 8:00 do 13:00 powiat bielski Bielowicko ulica Sobały

10.09 od godz. 7:00 do 9:00

Kowale ulica Centralna, Orzechowa.

10.09 od godz. 7:00 do 9:00 Bielowicko ulica Centralna, Pielgrzymkowa, Widokowa, Orzechowa, Jesionowa, Do Dziedziny, Kościelna

10.09 od godz. 7:00 do 9:00 Bielowicko ulica Grabowa, Centralna 32

10.09 od godz. 8:00 do 17:00 Rudzica ul. Dębowa, 10.09 od godz. 8:00 do 16:00 Rybarzowice ulica Nad Brzegiem teren oczyszczalni

10.09 od godz. 8:00 do 14:00 Zabrzeg ul. Klimesza nr 36, 36C, 36D,

10.09 od godz. 9:00 do 15:00 Bielowicko ulica Sobały

10.09 od godz. 15:00 do 18:00 Kowale ulica Centralna, Orzechowa.

10.09 od godz. 15:00 do 18:00 Bielowicko ulica Centralna, Pielgrzymkowa, Widokowa, Orzechowa, Jesionowa, Do Dziedziny, Kościelna

10.09 od godz. 15:00 do 18:00

Jaworze ul. Cyprysowa,

13.09 od godz. 8:00 do 15:00

Czechowice-Dziedzice ul. Chopina, Stawowa od nr 25 do 37 i od nr 64 do 78B,E,F,G, Chałupnicza, Legionów nr 82 do nr 84,

13.09 od godz. 9:00 do 16:00 Czechowice-Dziedzice ulica Cicha od nr 16 i 35 do nr 60 i 63, Cienista nr 33, 35, 37a, Bukowa, Partyzantów od nr 33 do ulicy Cichej,

14.09 od godz. 7:00 do 8:00 Kozy ulica Podgórska, Jaskółcza.

14.09 od godz. 7:30 do 15:00 Kozy ulica Zagrodowa , Bociania.

14.09 od godz. 8:00 do 14:00 Kobiernice ul. Żywiecka, Plicja, Ośrodek Zdrowia , Sklep Wandex, Budmar, Poczta. Przedszkole.

14.09 od godz. 9:00 do 13:00 Rybarzowice Betoniarnia, Surowce Wtórne - Złom Dil, Autozłom - Autokram, ulica Kościelna numery 11, 13, 15, 166, 305, 350, 545, 561, 565 i 581,Bielska 15/B, Łąkowa - cała,

14.09 od godz. 9:00 do 12:00

Czechowice-Dziedzice ulica Kamionka, Piękna, Nad Młynówką, Junacka od nr 1 do nr 17, Legionów od nr 196 do nr 202,

14.09 od godz. 9:00 do 15:00 Czechowice-Dziedzice ulica Cicha od nr 16 i 35 do nr 60 i 63, Cienista nr 33, 35, 37a, Bukowa, Partyzantów od nr 33 do ulicy Cichej,

14.09 od godz. 16:00 do 17:00 Grodziec ulica Kasztanowa, Dworcowa 15.09 od godz. 7:00 do 9:00 Rybarzowic od ulicy Beskidzkiej do Żylicy, Jemiołowa, Grabowa, Wiązowa, Beskidzka od Grabowej do Bielskiej, Bzów.

15.09 od godz. 8:00 do 14:00 Janowice ulica Pszczelarska od nr 5 do nr 45, Miodowa nr 15,

Bestwina ulica Okrężna nr 16, 20, 22,

15.09 od godz. 8:00 do 12:00

Ligota ul. Bory do nr 10, Ochodzka od nr 59 i 72, Czechowicka do nr 3 i 8b, Ligocka od nr 93 i 100,

15.09 od godz. 8:00 do 14:00

Jaworze ul. Zdrojowa od ul. Słonecznej do ul. Kwiatowej wraz z numerem Zdrojowa 38,

Wapienicka od ul. Kalwaria do ul. Zdrojowej,

15.09 od godz. 8:30 do 13:30 Wilamowice ulica Pułaskiego, Sobieskiego.

15.09 od godz. 8:30 do 14:30 Międzyrzecze Dolne od 213, 191, 196, 181, 257, 310, Sklep AUTO PHU Waliczek,

Ligota ul. Na Łuku od nr 27 do ulicy Międzyrzecka oraz ulica Polnych Kwiatów,

15.09 od godz. 9:00 do 15:00 Grodziec ulica Kasztanowa, Dworcowa 15.09 od godz. 13:00 do 17:00 Mazańcowice ulica Halentówka od nr 454 do ul. Widokowej, Komorowicka od ul. Kolonia do Bażantowej, Bażantowa, Kolonia od st. trafo do Komorowickiej, Słoneczna, Komorowicka od Północnej do Granicznej, Halentówka od Mazańcowickiej do nr 394,

16.09 od godz. 8:00 do 16:00

powiat bieruńsko-lędziński Bojszowy Nowe: Korzenicka, nr 38 oraz plac budowy za budynkiem nr 42 [zasilany z ZK nr 216851].

10.09 od godz. 7:00 do 14:00 Bieruń: Stanisława Ligonia, Józefa Lompy, Barańcowa, 16, od 17 do 29.

13.09 od godz. 8:00 do 16:00 powiat będziński Strzyżowice ul. Parkowa

15.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat cieszyński Brenna ulica Gazowników,

10.09 od godz. 8:00 do 14:00 Górki Wielkie ulica Spacerowa, Bucze, Bielska, Ogrodowa

10.09 od godz. 8:00 do 15:00 Wisła ulica Kędziorowska, Malinka, Cieńkowska

10.09 od godz. 8:00 do 15:00

Skoczów ulica Wiślicka Radosna, Wzgórze, Na kopcu katowicka27,29,3131a, Stalmacha, Ceglana, Potok,

13.09 od godz. 7:00 do 9:00 Istebna przysiółek Jasnowice

13.09 od godz. 7:00 do 16:00

Brenna ulica Snowaniec

13.09 od godz. 8:00 do 15:00 Cieszyn ulica Morcinka - garaże

13.09 od godz. 8:00 do 16:00 Skoczów ulica Wiślicka Radosna, Wzgórze, Na kopcu katowicka27,29,3131a, Stalmacha, Ceglana, Potok,

13.09 od godz. 12:30 do 15:00 Międzyświeć ulica Pod Gajem 1 14.09 od godz. 8:00 do 15:00 Pierściec ulica Widokowa, Skoczowska, Brzimowa 5,

14.09 od godz. 8:00 do 16:00 Pierściec ulica Sobeckiego

14.09 od godz. 8:00 do 16:00 Iskrzyczyn ulica Tarnawa 17, 25, 31, 38, 40, 47, 55, 60 - 63, 65; Wąska 3, 5

14.09 od godz. 8:00 do 15:00 Iskrzyczyn ulica Tarnawa 14.09 od godz. 8:00 do 9:00 Rudnik ulica Główna od nr 17 i 24, Katowicka 8 - 12, Szkolna

14.09 od godz. 8:30 do 14:00

Iskrzyczyn ulica Tarnawa 14.09 od godz. 13:00 do 15:00 Ustroń ulica Bładnicka, Wiejska

15.09 od godz. 7:00 do 9:00 Bładnice Dolne

15.09 od godz. 7:00 do 9:00 Ustroń ulica Bładnicka, Potokowa, Gospodarska, Zagajnik, Wiejska, Szeroka

15.09 od godz. 8:00 do 15:00 Dębowiec ulica Szkolna 96, 105, Leśna 8, Stawowa (Rybaczówka)

15.09 od godz. 8:00 do 16:00 Bładnice Dolne

15.09 od godz. 8:00 do 15:00 Simoradz ulica Dębina 63-67

15.09 od godz. 8:00 do 16:00 Ustroń ulica Bładnicka, Wiejska

15.09 od godz. 11:00 do 15:00

Bładnice Dolne

15.09 od godz. 11:00 do 15:00 Bąków ulica Pniwie, Główna Szeroka, Główna od Pniwie do Szkolnej, Łączna,

16.09 od godz. 7:30 do 9:00 Bładnice Górne ulica Wiejska

16.09 od godz. 8:00 do 15:00

Bąków ulica Główna, Golasowicka, Objazdowa, Leszczynowa, Nowy Świat, Jeżynowa, Kątek,

16.09 od godz. 8:00 do 15:00 Jarząbkowice ulica Piaskowa 18, Bąkowska 1

16.09 od godz. 8:00 do 15:00 Bąków ulica Pniwie, Główna Szeroka, Główna od Pniwie do Szkolnej, Łączna,

16.09 od godz. 12:30 do 16:00 powiat częstochowski Lipie, Antoniów 1.

10.09 od godz. 8:00 do 13:00 Zrębice, ul. Orlich Gniazd, ul. Piaskowa 1 i od 9 do końca, ul. Widokowa.

13.09 od godz. 8:00 do 15:00 Aleksandria, ul. Księżycowa od 1 do 28, ul. Graniczna od 2 do 28.

14.09 od godz. 8:30 do 13:30 Kamienica Polska, ul. Domagalskiej od 1 do 50, ul. Ferensa od 1 do 28, ul. Konopnickiej od 1 do 92, ul. Osiedlowa od 2 do 10.

15.09 od godz. 8:00 do 18:00

Zawada, EKOPOL.

16.09 od godz. 8:00 do 15:00 Łaziec, od 1 do 46. Wąsosz, od 1 do 57.

16.09 od godz. 8:30 do 11:30 Konradów, ul. Wrzosowa od 21 do 75, ul. Jagodowa od 1 do 22, ul. Borówkowa 64.

16.09 od godz. 11:30 do 13:00 powiat gliwicki Nieborowice: Zacisze, 1A, 5, 11, 22, 24, 26, 17, 21, 23, 30, 32.

14.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat kłobucki Krzepice, ul. Kuków od 20 do 87, ul. Krakowska od 8 do 37, ul. Muznerowskiego od 7 do 39, ul. 3-go Maja od 1 do 27.

10.09 od godz. 8:00 do 14:00

Wilcza Góra, od 3 do 21.

13.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lubliniecki miejscowości: Dyrdy oraz Sośnica.

10.09 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Herby - Kalina ul. Szkolna 22

13.09 od godz. 8:30 do 15:00 Babienica, ul. 1- go Maja, Główna od nr 11 i od 16, ul. Lubszecka, Stawowa, Wolności. Psary, ul. Główna nr 84A i nr 86A oraz od nr 90 do 102 oprócz nr 101, ul. Grojecka od nr 1 do 9, Lompy od 2 do 10, ul. Szkolna.

14.09 od godz. 8:30 do 12:00 miejscowość Andrzejów. Lubliniec - Wymyślacz, ul. Kwiatowa nr 23, 25 i 31, Wymyślacz 35A i 45.

15.09 od godz. 8:30 do 11:30 powiat mikołowski Mikołów: Henryka Sienkiewicza, Wyłączane budynki nr 43, 45,47 oraz budowa.

10.09 od godz. 8:00 do 16:00 Mikołów: Henryka Dąbrowskiego, 8, Stefana Okrzei, 70.

10.09 od godz. 8:00 do 15:00

Mikołów: Reta Śmiłowicka, Wyłączany budynek nr 5a.

13.09 od godz. 8:00 do 16:00 Ornontowice: Marzankowice, 1, od 17 do 18, Dworcowa, od 8 do 40, od 11 do 23, Mikołów: Dworcowa, od 1 do 3c, od 2 do 6, Konstantego Wolnego, od 1 do 7, od 2 do 12.

15.09 od godz. 8:30 do 13:00 powiat myszkowski Myszków, ul. Sikorskiego Biedronka i Pizzeria Capri.

16.09 od godz. 8:00 do 8:30 Myszków, ul. Sikorskiego 20, 20A, 22 i 22A, ul. 11-go Listopada od 36A do 36E.

16.09 od godz. 8:30 do 13:30 Myszków, ul. Sikorskiego Biedronka i Pizzeria Capri.

16.09 od godz. 14:00 do 14:30

powiat pszczyński Rudołtowice: Wincentego Witosa, parzyste od nr 2 do nr 38 oraz nieparzyste od nr 9T do nr 11, Zawadzkiego nieparzyste od nr 141 do nr 159.

13.09 od godz. 7:00 do 14:00

Rudziczka: Pogodna, Budynek bez nr zasilany z ZP1b nr 146378.

13.09 od godz. 7:00 do 14:00 Goczałkowice-Zdrój: Uzdrowiskowa.

15.09 od godz. 8:00 do 10:00 Krzyżowice: Korfantego, Od Nr 4 do 53, Zwycięstwa, Od Nr 29 do 33.

15.09 od godz. 8:00 do 15:00 Piasek: Katowicka, 70 A, 78 A i 80, Studzienicka, od nr 4 do nr 16 oraz od nr 3 do nr 49, Rodzinna, 2c.

15.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat raciborski Racibórz: Osiedleńcza, 2, Bolesława Leśmiana, cała, Ocicka, od 161 do 165.

12.09 od godz. 7:00 do 12:00 Bieńkowice: Raciborska, od 57 do 65A oraz łącznik pomiędzy ul. Raciborską a ul. Szkolną, Szkolna, od 29 do 45 parzyste i nieparzyste.

13.09 od godz. 7:00 do 16:00

powiat rybnicki Czernica: Jana III Sobieskiego, do nr 17, Wolności, 1, 41 do 73A, 68 do 76, Podleśna, 1 do 9, 2 do 38, Reja, 5, 5A, 6A, 7, 8, 9, 12, 14, Biskupa, 1,2,4,6,8.

14.09 od godz. 7:00 do 16:00 Stanowice: Zwycięstwa, 1 (KOMPLEKSOWE ROBOTY ZIEMNE, TRANSPORT), 4.

15.09 od godz. 7:00 do 13:00 Świerklany: Zielona, Granice, 2E, Kucharzówka, Połomia: Granice.

15.09 od godz. 7:30 do 14:00 powiat tarnogórski Mikołeska: Leśna Polana, Wiejska, Jesienna, Podleśna, Leśny Zakątek, Wiosenna.

10.09 od godz. 9:00 do 13:00

Tarnowskie Góry: Karłuszowiec, 10, Lipowa, skup złomu.

13.09 od godz. 9:00 do 13:00 powiat wodzisławski Lubomia: Sportowa, cała, Korfantego, 34, Uboczna, 18, Jana Nepomucena, od 1 do 32 parzyste i nieparzyste.

10.09 od godz. 7:30 do 10:30

Mszana: Wodzisławska, Od Nr 47 do Nr 57 i od 134 do 154, Ładna od Nr 1 do 19, Chabrowa od Nr 1 do 20, Akacjowa od 1 do 40, 1 Maja od Nr 228 do 232.

10.09 od godz. 8:00 do 10:00 Lubomia: Korfantego, od 67 do ul. Mickiewicza, Tartakowa, 48, 50, od 69 do 75A, Pogrzebieńska, od ul. Mickiewicza do 4, Adama Mickiewicza, od 1 do 11 parzyste i nieparzyste.

10.09 od godz. 10:30 do 14:00 Wodzisław Śląski: Radlińskie Chałupki.

13.09 od godz. 7:00 do 16:00 Rydułtowy: Bolesława Krzywoustego, o. Augustyna Kordeckiego, 5A do 5H.

14.09 od godz. 7:30 do 15:00 Mszana: 1 Maja, Od Nr 60 do 108.

14.09 od godz. 8:00 do 15:00 Lubomia: Potocka, od 1 do 31 parzyste i nieparzyste, Korfantego, 6, od 10 do 32, od 47 do 65, Środkowa, 15, Uboczna, cała, Adama Mickiewicza, od 10 do 70A, od 13 do 81.

14.09 od godz. 8:00 do 13:30

Pszów: Romualda Traugutta.

15.09 od godz. 7:00 do 16:00 powiat zawierciański Gmina Żarnowiec: m. Zabrodzie, Koryczany

13.09 od godz. 8:00 do 12:00 Wierzbica od nr 14, 32 do nr 44, 46

14.09 od godz. 7:00 do 14:00 Zawiercie ul. Kosowska Niwa, Kormoranów (od ulicy Nowowiejskiej do ulicy Sokolej), Słowicza, Jaskółcza, Bociania

14.09 od godz. 8:00 do 18:00

Wierzbica od 80 do 109,

15.09 od godz. 7:00 do 14:00 Żarnowiec, ul. Warszawska

15.09 od godz. 7:00 do 13:00 Wierzbica od nr 23, 24 do nr 51

16.09 od godz. 7:00 do 14:00 Żory Żory: Sienkiewicza, 12, Folwarecka, 18 do 20; 61 do 62.

10.09 od godz. 7:00 do 13:00 Żory: Ligonia, Zamkowa, Ogrodnicza, 1 do 3, Pukowca, 11, 17A, 19, 21, Sportowa.

13.09 od godz. 8:00 do 12:00

Żory: Centralna, nr 15.

14.09 od godz. 7:00 do 14:00 Żory: Boryńska, 5, 6, 6A, 6B, 7, (sklepy przy deptaku).

14.09 od godz. 7:00 do 13:00 powiat żywiecki Pietrzykowice ulica Wielodroga odbiorca zasilany ze złącza kablowego nr ZK415527

10.09 od godz. 7:00 do 15:00 Rycerka Dolna od budynku nr 18A do Rajczy, przysiółek Krawce

10.09 od godz. 8:00 do 11:00 Rajcza od budynku nr 535A do Rycerki Dolnej

10.09 od godz. 8:00 do 11:00 Laliki od hotelu do wiaduktu

10.09 od godz. 9:00 do 12:00 Rajcza ulica Wspólna

14.09 od godz. 8:00 do 14:00 Rajcza od fabryki domów do kościoła.

14.09 od godz. 8:00 do 9:00 Rajcza od fabryki domów do kościoła.

14.09 od godz. 13:00 do 14:00

Tresna ulica Nad Jeziorem, Kwiatowa, Żywiecka, Jutrzenki, Księżycowa, Panoramy, Plażowa, Słoneczna, Gwiezdna, Widokowa. 15.09 od godz. 9:00 do 16:00 Soblówka przysiółek Szczytkówka.

15.09 od godz. 11:00 do 13:00 Kocoń ulica Żywiecka budynki nr 38, 40, 42

16.09 od godz. 8:00 do 9:00 Kocoń ulica Sierpowa, Miła, Poziomkowa, Na Stoku, Żywiecka budynki od nr 24 do 72, Miodowa, Perłowa, Słowicza, Cisowa, Zielona, Topolowa

16.09 od godz. 9:00 do 13:00

Kocoń ulica Żywiecka budynki nr 38, 40, 42

16.09 od godz. 13:00 do 14:00

ZOBACZ KONIECZNIE 24 miejsca na wycieczkę z dzieckiem w Polsce [GALERIA]

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

Telefon na 7 lat?