Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 10.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (10.12 7:08) nie ma prądu w śląskim?

Gliwice

Gliwice: Strzelnicza, 63, 67, 69, 71, Kościół Miłosierdzia Bożego.

10.12 od godz. 7:00 do 15:00

Jaworzno

Jaworzno ul. Miodowa nr 1, od nr 2 do nr 12, Chropaczówka nr 4, 8

10.12 od godz. 7:00 do 14:00

powiat pszczyński

Frydek: Polna, nr 3.

10.12 od godz. 7:00 do 14:00

Jankowice: Przyśnicza, Place budów zasilane ZK nr GLW213418.

10.12 od godz. 7:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Mazańcowice / Międzyrzecze ul. Gajowa, Kaskadowa od nr 137 do ul. Gajowej, Rudawka 448a, 448b, 205, 88,

10.12 od godz. 8:00 do 19:00

Bielsko-Biała ul. Grzybowa od nr 10B i 14A do ul. Podleśnej, Podleśna od nr 30 do nr 45,

10.12 od godz. 8:00 do 14:00