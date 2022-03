Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 1.03 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (1.03 11:07) nie ma prądu w śląskim?

Bytom

Bytom: Kwiatowa, od 1 do 19, od 2 do 16, Zielona 2, Mickiewicza od 75 do 81, 68, 70.

1.03 od godz. 8:00 do 15:00

Bytom: Reptowska, 53, 55, 57, Stolarzowicka 78, A, B, C, 94 A, 104 A, B, C, Przepompownia.

1.03 od godz. 8:30 do 13:00

Częstochowa

ul. Krańcowa od nr 14 do nr 36

ul. Hektarowa nr 2

1.03 od godz. 8:00 do 17:00

ul. Pawia od nr 11 do nr 11C i od nr 6 do nr 18B oraz nr 22

ul. Flisacka

ul. Odrodzenia nr 4

1.03 od godz. 8:00 do 16:00

Dźbów, ul Skrzypowa od 1 do 6.

1.03 od godz. 8:00 do 15:00